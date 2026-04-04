La ambición de uno de los fichajes invernales del Avilés antes de medirse al Ourense: "Vamos a salir a morir"

"Vamos a salir a morir, estamos preparados para sacar los tres puntos". Aitor Uzkudun, delantero del Avilés, quiere que este domingo se rompa la mala dinámica del Avilés como local. Los blanquiazules se enfrentan al Ourense, rival directo por la salvación, en un encuentro que supondrá el debut de Lolo Escobar en el banquillo del Suárez Puerta. Los avilesinos no han conseguido ganar en su feudo en todo el 2026 y son uno de los peores locales de la categoría. El ariete vasco espera que, con el apoyo de la afición, se pueda romper esa racha. "Con su ayuda lo vamos a sacar, para nosotros es muy importante que estén con nosotros", señala.

Una derrota "muy dura"

Uzkudun lamenta el final del partido ante el Arenas de Getxo, su exequipo. "Fue muy duro", reconoce el delantero, que asegura que, a pesar de ese varapalo, "el equipo se está preparando para este fin de semana". "Los primeros 25 minutos de la segunda parte fueron muy buenos, estamos mejorando. Estamos preparados para darle la vuelta a la situación", asegura.

Noticias relacionadas

Tras caer lesionado en los primeros minutos ante el Real Madrid Castilla, Uzkudun volvió a vestirse de corto ante el Arenas cinco semanas después. "Se nota estar tanto tiempo fuera, pero estoy físicamente bien, preparado para aportar al equipo", confiesa el atacante, que podría salir de inicio ante el Ourense este domingo. "Es un rival directo, tenemos los mismos puntos. Vamos a salir a morir, estamos preparados para sacar los tres puntos en casa", sentencia.