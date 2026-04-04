El Avilés renueva a uno de sus delanteros más prometedores: suma diez goles en veinte partidos

El Avilés continúa apostando con fuerza por su cantera. Tras atar, de cara al futuro, a nombres como Geni o Nico Palacio, el cuadro avilesino ha confirmado la renovación de Nacho Puente, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El delantero, nacido en 2007, es una de las grandes esperanzas goleadoras de La Toba. Esta campaña suma, con el juvenil blanquiazul, diez tantos en veinte encuentros. Además, compatibiliza el equipo de Liga Nacional con el filial avilesino, donde también ha dejado su sello anotador.

Nacho Puente es una de las grandes esperanzas de la cantera del Avilés. Esta campaña suma diez tantos en los veinte encuentros que lleva disputados con el cuadro juvenil. A eso suma, además, que también ha contado con minutos en el filial, donde también ha hecho notar su talento goleador. Hace unas semanas dejó su impronta al protagonizar un triunfo del juvenil con un tanto el sábado y, al día siguiente, ver puerta en el minuto 90 para que el filial pudiese llevarse los tres puntos.

Siete renovaciones

Nacho Puente se suma a la larga lista de renovaciones que ha realizado el Avilés en su equipo juvenil. El cuadro blanquiazul quiere dar continuidad a su plantilla y, durante los últimos días, ha confirmado la continuidad de Hugo Suárez ‘Geni’, Frechilla, Miguel Muriel, Enol Cabal, Nico Palacio y Ángel Prieto. Además, el club también tiene bajo contrato a Pablo Macías, pivote que ya ha debutado con el primer equipo, y Hugo Peláez.