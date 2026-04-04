Lolo Escobar confiesa su mayor preocupación en el Avilés antes de medirse al Ourense: "Hay que cortar esa sangría"

Lolo Escobar, entrenador del Avilés, quiso poner el foco en la mejora defensiva como una de las claves para conseguir la victoria este domingo ante el Ourense. El técnico pacense reveló que una de “sus mayores preocupaciones” es la racha de diez partidos consecutivos encajando, algo que quiere cortar ante el cuadro gallego. La victoria del Guadalajara ante el Racing de Ferrol ha mandado al conjunto asturiano a los puestos de descenso por primera vez desde septiembre, algo a lo que Escobar no quiso dar importancia. “No podemos mirar a los rivales, tenemos que hacer nuestros puntos, que es lo que nos dará la salvación”, sentenció. Estas fueron sus palabras:

Osky, a punto de volver

“Tengo a todos mis jugadores disponibles salvo Osky, que está ya en los últimos pasos de su recuperación. Imagino que la próxima semana ya se pueda entrenar con el grupo”.

La portería

“Me gustaría ver a todos mis jugadores. No tengo decidido quién será mi portero. Tanto Álvaro Fernández como Nando Almodóvar me están dando un nivel parejo, es una decisión complicada. Me moveré por sensaciones”.

La defensa

“El foco está puesto en la zaga, tenemos que defender mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Tenemos que ser un equipo mucho más correoso. Ahora tenemos ocho partidos por delante, a ver cuántas porterías a cero podemos hacer. Por ahí pasarán muchas posibilidades de hacer lo que queremos. Seguimos ajustando y trabajando, metiendo pequeños matices para ser un equipo más serio a nivel defensivo. Habrá algún pequeño cambio, porque cuando encajas goles tienes que plantearte cosas”.

Diez jornadas seguidas encajando

“Ya vine con esa preocupación y es algo donde estamos poniendo el foco. Hay que cortar esa sangría y olvidarse de los goles que ya hemos encajado, porque eso ya no vale para nada. Hay que poner el foco y tratar de ser más correosos y contundentes, más serios en la defensa del área. Es mi mayor preocupación y en lo que nos estamos centrando”.

El Avilés, por primera vez en descenso

“Todo depende de nosotros. No podemos mirar a los rivales, tenemos que hacer nuestros puntos, que es lo que nos dará la salvación. Dan igual los resultados en otros campos. Si hubiese perdido ayer el Guadalajara nos iba a dar igual, tenemos que conseguir nuestra victoria para no tener que mirar a los rivales”.

El Ourense

“Es un equipo como nosotros, tienen sus virtudes y defectos. Los equipos que estamos abajo es porque estamos haciendo cosas mal y que son mejorables. Intentaremos atacarlas este fin de semana. Los hemos analizado mucho, hemos identificado ciertos patrones y trataremos de hacerles mucho daño”.

Debut en el Suárez Puerta

“Estoy muy ilusionado. Quiero ver el estadio lleno, creo que podrá venir mucha gente por la hora del partido y porque el lunes es festivo. Espero que la gente nos ayude y nos dé el último empujón que nos está faltando a todos. Todos nos merecemos una victoria, tanto la afición como la gente del club y los jugadores. Sería una victoria importante, desde el primer día que estoy aquí he insistido con que el equipo se tiene que hacer fuerte en casa. Todo lo que queramos conseguir lo tenemos que lograr en casa. El Ourense es una oportunidad muy buena para hacer un buen partido delante de nuestra gente y, si puede ser con los tres puntos, mejor. Esa es la gasolina que necesitamos para pegar el último arreón”.