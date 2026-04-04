A zamparse la némesis: la dura estadística que el Avilés ante el Ourense que los blanquiazules quieren romper

A estas alturas, si de algo tiene superávit el jugador blanquiazul es de motivación, pero cualquier aliciente añadido nunca sobra para incrementar estímulos. A semanas de verificar su 43 aniversario y cerrar la temporada ídem, el Real Avilés Industrial registra un total de 221 rivales en 14 tipos de competiciones oficiales y quiere la casualidad que uno de ellos, el de hoy, sea el que más veces tuvo de frente y siempre con saldo perdedor. Más que nunca, la estadística existe para ser aniquilada de un bocado.

El Ourense CF, que durante 37 de sus 49 años representó más a un barrio, A Ponte, que a la ciudad, no es un clásico en el camino industrialista. De eso ejerció el CD Orense, que hace once años, tras sucumbir a una deuda insostenible, legaba su recuerdo emocional al UD Ourense, ahora militante en 2ª RFEF. Tal es así que cualquier estudio demoscópico en la Capital Termal de Galicia daría una apetencia mayoritaria en favor de la victoria avilesina o, más concretamente, de la derrota pontina.

Cinco partidos contra el Ourense

El Real Avilés Industrial empezó a cruzarse con su adversario de hoy hace «cuatro días», es decir, hace tres años. Son cinco partidos, cinco derrotas y un parcial goleador de 1-11. Se jugó en sabatino, dominical, matutino, vespertino y no hubo forma de doblegarle. Por lo tanto, esta vez, que va de nocturnidad, ya toca.

El siguiente rival más invulnerable es el Binéfar, segundo equipo en el escalafón histórico del fútbol oscense. En las dos primeras campañas, aquellas de la 2ªB de dos grupos, fueron cuatro encuentros con otras tantas derrotas, una de las cuales, el 4-1 del 26 de febrero de 1984, con triple del ariete Lolo Giménez, hizo estallar la primera gran crisis industrialista, pues la destitución de Raúl González iba acompañada de las dimisiones del secretario técnico, Candi Fernández, de varios miembros de gran peso en la directiva y hasta de una rebelión de monitores de la cantera.

Son 35 los equipos a los que el Real Avilés Industrial no ganó nunca, aunque a la gran mayoría sí logró rascar empates, entre ellos históricos extinguidos, como Sestao Sport Club, UD Salamanca u Orihuela Deportiva, y muy vivos, como Celta, Tenerife, Deportivo La Coruña, Betis o Sporting Gijón.

Ocho equipos sin victoria

En la lista de adversarios literalmente indomables, a Ourense CF y Binéfar se unen otros ocho, si bien ninguno se enfrentó a los avilesistas en más de dos partidos: Recreación La Rioja, Mérida AD, Aragón, Alavés B, Unionistas Salamanca –por aquí pasará dentro de un par de semanas–, Sporting, Somozas y Cerceda. A estos dos últimos, modestos del fútbol gallego, ni siquiera se les pudo hacer gol, al igual que ocurrió en el único partido oficial ante el Sporting, el 17 de septiembre de 1986, día que Quini marcó por primera y última vez, de forma oficial, en el Suárez Puerta.

Para el Real Avilés Industrial, la némesis, hermana gemela de la bestia negra, vive en Ourense y desde allí llega hoy, más o menos a la hora de cenar. A zamparla.