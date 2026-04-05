El Avilés de Lolo Escobar, a ganar en su debut en casa: la previa del duelo ante el Ourense y el posible once blanquiazul

El 3 de enero es uno de los días marcados de color negro en la temporada del Avilés. Quién le iba a decir al cuadro blanquiazul, que en esas fechas coqueteaba con los puestos de play-off, que tras sufrir una dura derrota en O Couto, casa del Ourense, iba a vivir tal caída a los infiernos. Desde aquel encuentro, los avilesinos solo han sumado una victoria y, de estar en la zona alta, han pasado a pisar por primera vez los puestos de descenso tras la victoria, el pasado viernes, del Guadalajara ante el Racing de Ferrol. Ahora los avilesinos, con Lolo Escobar a los mandos, se vuelven a medir al cuadro gallego (20.30 horas, Movistar+), ante el que quieren terminar con su pesadilla. "Les hemos analizado mucho, hemos identificado ciertos patrones y trataremos de hacerles daño", afirmó el técnico pacense.

Escobar no quiso dar muchas pistas sobre sus planes para medirse al Ourense. El entrenador del Avilés no quiso desvelar quién será su guardameta titular, a pesar de que sigue el debate entre Álvaro Fernández y Nando Almodóvar. "Me gustaría ver a todos mis jugadores. Ambos me están dando un nivel parejo, es una decisión complicada. Me moveré por sensaciones", apuntó el técnico, que tampoco se mojó sobre la continuidad o no de Eze, uno de los señalados tras la derrota ante el Arenas de Getxo. "El foco está puesto en la zaga, tenemos que defender mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Tenemos que ser un equipo mucho más correoso. Ahora tenemos ocho partidos por delante, a ver cuántas porterías a cero podemos hacer. Por ahí pasarán muchas posibilidades de hacer lo que queremos. Seguimos ajustando y trabajando, metiendo pequeños matices para ser un equipo más serio a nivel defensivo. Habrá algún pequeño cambio, porque cuando encajas goles tienes que plantearte cosas", subrayó.

Las porterías a cero, una preocupación

El técnico confesó su preocupación por las pocas porterías a cero que está cosechando su equipo, que suma diez partidos consecutivos encajando. "Ya vine con esa preocupación y es algo donde estamos poniendo el foco. Hay que cortar esa sangría y olvidarse de los goles que ya hemos encajado, porque eso ya no vale para nada. Hay que poner el foco y tratar de ser más correosos y contundentes, más serios en la defensa del área. Es mi mayor preocupación y en lo que nos estamos centrando", señaló el pacense, que restó importancia a que el club esté, por primera vez desde septiembre, en puestos de descenso. "Todo depende de nosotros. No podemos mirar a los rivales, tenemos que hacer nuestros puntos, que es lo que nos dará la salvación", sentenció.

Posibles onces del Avilés-Ourense / .

El posible once

Escobar debutará en el Suárez Puerta con varios cambios en el once. Arriba todo apunta a que Uzkudun, ya recuperado de su lesión, se hará con la titularidad por delante de Raúl Rubio, acompañando en el frente de ataque a Santamaría. En la sala de máquinas está la duda de Adri Gómez, que salió lesionado del último encuentro ante el Arenas de Getxo. Atrás todo hace indicar que Viti se hará con el puesto de lateral izquierdo y la duda pasa por el acompañante de Babin en el centro de la zaga. Si Eze pierde la titularidad, el técnico tiene en la recámara a Andrés Carmona y Grigore.