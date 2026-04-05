El Avilés resucita por Pascua: victoria vital para los blanquiazules ante el Ourense (2-1)

Han pasado más de cuatro meses, pero por fin el Avilés ha resucitado. Había que remontarse hasta el 21 de diciembre para recordar la última victoria del cuadro asturiano como local, algo que, por fin, han conseguido romper. Los avilesinos han logrado remontar un duro encuentro ante un Ourense que, desde el minuto 27, jugó con un hombre menos. Uzkudun y Quicala protagonizaron los tantos del cuadro de Lolo Escobar, que se estrenó en el Suárez Puerta. Eso sí, el técnico pacense tiene todavía mucho trabajo por delante. La fragilidad defensiva y el nerviosismo que transmite la plantilla a punto estuvieron de jugarle una mala pasada. Lo más positivo es que el Avilés cierra la jornada fuera de los puestos de descenso.

Avisó Lolo Escobar en la previa, diciendo que quería ver en directo a todos sus jugadores, y así lo hizo notar ante el Ourense. Tras apostar por Álvaro Fernández de inicio ante el Arenas de Getxo, en su segundo encuentro en el banquillo blanquiazul decidió rotar en la portería, dándole la oportunidad a Nando Almodóvar. Donde sí mantuvo la confianza fue en el eje de la zaga, repitiendo la pareja Babin-Eze, a pesar de que el nigeriano fue el gran señalado de la última derrota avilesina. Arriba, con Uzkudun ya en plenas condiciones, había pocas dudas de que el vasco debía volver a liderar el ataque del Avilés.

Avilés 2 1 Ourense 0-1, min. 13: Martín Ochoa. 1-1, min. 44: Uzkudun. 2-1, min. 66: Quicala. Alineación Avilés Nando Almodóvar (1);

Campabadal (1), Babin (0), Eze (1), Andrés Carmona (0);

Quicala (3), Adri Gómez (1), Kevin Bautista (1), Cayarga (2);

Santamaría (1), Uzkudun (2) CAMBIOS Isi Ros (1) por Andrés Carmona, min. 51. Christian Rivera (1) por Quicala, min. 80. Raúl Rubio (1) por Uzkudun, min. 80. Luis Alcalde (s. c.) por Kevin Bautista, min. 88. Javi Cueto (s. c.) por Santamaría, min. 88. Alineación Ourense Álvaro Ratón (1);

Enol Coto (0), Carmona (1), Jelbat (1), Hugo Sanz (1);

Aranzabe (1), Jerin Ramos (1), Yuste (1), Raúl Hernández (1);

Martín Ochoa (1), Sergio Benito (1) CAMBIOS Miguel Prado (1) por Sergio Benito, min. 30. Adri Pérez (1) por Raúl Hernández, min. 46. Castillo (1) por Hugo Sanz, min. 79, Amin (1) por Aranzabe, min. 79. Guerrero (s. c.) por Carmona, min. 85 Manuel García (Comité extremeño). Amonestó a los locales Andrés Carmona, Quicala, Santamaría, Cayarga y Christian Rivera y a los visitantes Jelbat, Miguel Prado y Carmona Expulsó al visitante Enol Coto, min. 27. Román Suárez Puerta. Alrededor de tres mil espectadores. Claudia Fernández y Ángela Fernández, Xana y Xanina de las fiestas del Bollo, hicieron el saque de honor.

Pronto el Avilés se asomó al área de Álvaro Ratón. Hasta en tres ocasiones se acercaron los blanquiazules, aunque en los primeros minutos pecaron de tener muy poco acierto en sus acciones. Probó Quicala, con un centro que nadie remató y un chut potente cuyo rechace no cazaron los arietes avilesinos, y Santamaría, pero sin éxito. También tuvo la suya Uzkudun, atacando con inteligencia el primer palo, pero el portero del Ourense estuvo fino para despejar el disparo.

Sin embargo, en el primer acercamiento del cuadro gallego se derrumbaron todas esas buenas sensaciones. Babin puso en muchos problemas, con un pase atrás, a Eze, que despejó de mala manera un pase entre centrales. La bola cayó en manos del Ourense, que desarboló a la defensa local hasta que la pelota llegó a Raúl Hernández, ex del Avilés. El madrileño conoce a la perfección la gran debilidad de los asturianos, algo que aprovechó a la perfección. Colgó un centro muy preciso al segundo palo, donde apareció Martín Ochoa, que, aprovechando un nuevo error de Babin, remató de cabeza para adelantar a los suyos.

Tras el gol del Ourense llegaron los peores minutos del Avilés. Los jugadores blanquiazules se convirtieron en un flan, fallando controles, pases, jugadas sencillas... Parecía que el tanto de Martín Ochoa había sentenciado a un equipo que tenía los brazos ya en el suelo. Si no fuese por una intervención milagrosa de Nando Almodóvar, que socorrió otro error defensivo de Eze, los gallegos habrían cerrado el partido antes de llegar al minuto 30. Pero, poco antes de cumplirse la media hora de juego, llegó el milagro que necesitaban los blanquiazules. Quicala hizo gala de su velocidad para tratar de marcharse de la zaga del Ourense aprovechando un buen balón largo desde atrás. Enol Coto se interpuso en su carrera, derribando al extremo. Al ser el jugador blanquiazul último hombre, el colegiado, tras revisar la acción en el FVS, no dudó: roja directa para el gijonés. La noche le empezaba a sonreír a los de Lolo Escobar.

Con un jugador más, el Avilés se instaló en la mitad de campo perteneciente al Ourense. Sin embargo, a pesar de que el dominio de la posesión era blanquiazul, Álvaro Ratón apenas tuvo que aparecer en escena. Los blanquiazules sufrieron a la hora de encontrar ese último pase que plantase a uno de sus delanteros frente al guardameta del Ourense. Probaron a desbordar Quicala y Cayarga desde los costados, pero sin excesivo éxito. Además, Kevin Bautista, que normalmente suele ser de los jugadores que mejor carga el área, tampoco se asomó por territorio gallego.

Parecía que el encuentro estaba condenado a irse con el Avilés por detrás en el marcador al descanso hasta que apareció Uzkudun. Finalmente, tras mucho intentarlo, Quicala consiguió conectar un centro con el delantero vasco que, tirándose al suelo, logró rematar el envío de su compañero. Nada pudo hacer el guardameta visitante. El ariete cedido por el Andorra demostró que, si está disponible, es el mejor atacante que tiene Lolo Escobar en plantilla. Ya suma dos goles y una asistencia, a pesar de estar cinco semanas lesionado.

No dudó en quemar todas sus naves Lolo Escobar con tal de hacerse con la victoria. El técnico pacense no podía permitir que los tres puntos se escapasen del Suárez Puerta y, para ello, decidió meter pólvora en ataque. Sacó a Andrés Carmona, que dejó muy malas sensaciones, y metió, en el 50, a Isi Ros. Con ello le tocó retocar su defensa, colocando a Cayarga como lateral derecho, a Campabadal en el otro costado y dándole a Ros libertad en ataque.

Aunque de primeras el cambio desconcertó a los jugadores del Avilés, que tardaron en asimilar las modificaciones, pronto el plan de Escobar dio sus frutos. Volvió a rondar el gol Santamaría tras una acción a balón parado, pero no fue hasta la jugada siguiente cuando los blanquiazules se plantaron en el área rival. Fruto de una buena presión, la pelota cayó en los pies de Kevin Bautista, que cabalgó hacia el área rival. El andaluz vio el desmarque de Quicala, que atacó a la perfección a la defensa del Ourense, y le mandó un balón medido. El control del extremo fue exquisito para, aprovechando su galopada, medirse en mano a mano ante Ratón. No perdonó el africano.

Muy largos se le hicieron los últimos diez minutos al Avilés. El cuadro avilesino no consiguió bajarle revoluciones al encuentro y tan pronto se plantaba en área rival, con Isi Ros perdonando una ocasión clarísima, como veía al Ourense protagonizando un acercamiento muy peligroso. La fragilidad defensiva de este equipo hace que, aunque esté por delante en el marcador y el rival tenga un futbolista menos, nadie pueda estar tranquilo. Por suerte, el marcador no se movió.

Necesitaba como el comer el Avilés estos tres puntos, tanto para romper la mala dinámica como local como por cómo aprieta la zona de abajo. Aún hay trabajo por hacer, porque las dudas en defensa se mantienen, pero esta victoria le da tiempo a Lolo Escobar para seguir afianzando su idea. Ahora toca visitar la casa del filial de Osasuna, otro de los equipos de la zona baja. El objetivo no puede ser otro que seguir sumando de tres.