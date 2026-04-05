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EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Ourense de Primera Federación (2-1)

Los blanquiazules una victoria que les permita salir de los puestos de descenso

Una jugada del partido

Una jugada del partido / Mara Villamuza

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Se juega mucho el Avilés ante el Ourense. Los resultados de los rivales por la salvación han mandado al cuadro blanquiazul de forma momentánea a los puestos de descenso, zona de la que quieren salir tumbando a un conjunto gallego que también está metido en esa pelea. Para la cita Lolo Escobar, técnico avilesino, ha introducido varios cambios en su once, confiando en Nando Almodóvar en la portería y dándole la titularidad arriba a Uzkudun.

Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Campabadal, Babin, Eze, Andrés Carmona; Quicala, Adri Gómez, Kevin Bautista, Cayarga; Santamaría y Uzkudun.

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Alineación del Ourense: Álvaro Ratón; Enol Coto, Carmona, Jelbat, Hugo Sanz; Aranzabe, Jerin Ramos, Yuste, Raúl Hernández; Martín Ochoa y Sergio Benito.

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