EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Ourense de Primera Federación (2-1)

Se juega mucho el Avilés ante el Ourense. Los resultados de los rivales por la salvación han mandado al cuadro blanquiazul de forma momentánea a los puestos de descenso, zona de la que quieren salir tumbando a un conjunto gallego que también está metido en esa pelea. Para la cita Lolo Escobar, técnico avilesino, ha introducido varios cambios en su once, confiando en Nando Almodóvar en la portería y dándole la titularidad arriba a Uzkudun.

Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Campabadal, Babin, Eze, Andrés Carmona; Quicala, Adri Gómez, Kevin Bautista, Cayarga; Santamaría y Uzkudun.

Alineación del Ourense: Álvaro Ratón; Enol Coto, Carmona, Jelbat, Hugo Sanz; Aranzabe, Jerin Ramos, Yuste, Raúl Hernández; Martín Ochoa y Sergio Benito.

Minuto 90. ¡Final del partido! El Avilés consigue, cuatro meses más tarde, una victoria como local tras remontar al Ourense.

Minuto 88. Doble cambio en el Avilés. Entran Luis Alcalde y Javi Cueto y salen Santamaría y Kevin Bautista.

Minuto 85. Cambio en el Ourense. Sale Carmona y entra Guerrero.

Minuto 80. Doble cambio en el Avilés. Entran Raúl Rubio y Christian Rivera y salen Quicala y Uzkudun.

Minuto 79. Doble cambio en el Ourense. Salen Hugo Sanz y Aranzabe y entran Castillo y Amin.

Minuto 75. Amarilla a Carmona, del Ourense.

Minuto 66. Gol de Quicala, del Avilés.

Minuto 51. Cambio en el Avilés. Entra Isi Ros y sale Carmona.

Minuto 48. Amarilla para Jelbat, del Ourense.