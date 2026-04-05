La lucha por la salvación se aprieta: el Avilés, obligado a ganar para no terminar la jornada en descenso

La pelea por la salvación se está apretando más que nunca. Los resultados de los rivales del Avilés no han sonreído a los intereses de los asturianos, que afrontarán el duelo ante el Ourense de esta noche en puestos de descenso. Tras los triunfos de Guadalajara y Talavera, los de Lolo Escobar están obligados a sumar los tres puntos para no terminar la jornada en la zona roja de la tabla.

El primero en hacer los deberes fue el Guadalajara. El cuadro castellano-manchego consiguió sumar de tres tras tumbar en su feudo a un Racing de Ferrol venido a menos. El conjunto de Juan Vicente Peinado logró la victoria gracias a un tanto de Salifou y a pesar de jugar media hora con un futbolista menos. Con su triunfo se ponen con 35 puntos, uno más que el Avilés.

El Talavera también hizo lo propio, en su caso ante el filial del Athletic. Los de Héctor Sandroni consiguieron darle la vuelta al tanto inicial de Ibai Sanz, ariete rojiblanco, para, en el minuto 81, certificar su remontada. Ahora, con este triunfo, se colocan empatados con el Guadalajara con 35 puntos.

El Cacereño aprieta

Por abajo también se están apretando las cosas. El Cacereño, rival que tumbó al Avilés hace dos semanas, consiguió rascarle un punto al Tenerife, colocándose con 31 puntos, tres menos que los blanquiazules.