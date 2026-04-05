Dónde ver el Avilés - Ourense: horarios y plataformas para seguir en directo el partido
Los blanquiazules buscan su primera victoria en casa de este 2026
Lolo Escobar afronta un duelo clave para el Avilés en el Suárez Puerta. El técnico pacense debuta en el Suárez Puerta ante el rival donde empezó la pesadilla de los blanquiazules, un Ourense que, como los asturianos, está inmerso en la pelea por la salvación. El club avilesino ha caído, por primera vez desde septiembre, a los puestos de descenso, por lo que necesita sumar de tres para escapar de la zona caliente de la tabla. Cabe recordar que el Avilés aún no ha vencido en casa en lo que va de 2026.
El encuentro se podrá seguir en directo en la web de LA NUEVA ESPAÑA, donde se irá contando todo lo que ocurra durante los 90 minutos. Además, se retransmite en las siguientes plataformas: Movistar Plus, LaLiga+, Football Club, DIGI, Orange, Telecable, +Media, Zapi, R y Euskaltel.
Para el duelo, Lolo Escobar, técnico del Avilés, se ha llevado a veintiún jugadores disponibles. El pacense no podrá contar con Osky, lesionado, y tiene entre algodones a Uzkudun, Viti y Andrés Carmona. Cabe recordar que los blanquiazules llegan al duelo tras caer en el estreno de Lolo Escobar ante el Arenas de Getxo.
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