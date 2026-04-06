Habla el gran protagonista de la primera victoria como local del Avilés en 2026: "En el vestuario sentimos que tenemos que darle más a nuestra gente"

Si alguien protagonizó la victoria del Avilés ante el Ourense ese fue Quicala. El extremo africano fue clave para que el cuadro blanquiazul cosechase su primera victoria del año como local al dar la asistencia del primer tanto, de Uzkudun, y anotando la segunda de las dianas avilesinas. Tras el encuentro, el futbolista analizó la actualidad del equipo, el cambio en el banquillo y las sensaciones de la plantilla ante lo que queda de campaña. Estas fueron sus palabras:

Primera victoria como local de 2026

"Las sensaciones tras el partido son muy buenas. Teníamos muchas ganas de volver a ganar, llevábamos muchas semanas sufriendo y creo que el equipo merecía algo así. Ahora estamos con ganas de más".

La necesidad de ganar

"El equipo venía haciendo las cosas bien las últimas semanas. En la primera vuelta tuvimos buena suerte en muchas ocasiones y, en cambio, ahora estamos teniendo la fortuna en contra. Estamos contentos porque, aunque trabajásemos bien, no llegaban las victorias. Ahora tenemos que encadenar más buenos resultados para conseguir el objetivo".

Los datos en casa del Avilés

"Nos está costando bastante. Creo que no habla del nivel del equipo, porque siempre es más difícil ganar fuera de casa y lo hemos hecho, pero es cierto que nos está costando. En nuestro estadio nos sentimos cómodos, la gente aprieta y apoya mucho. En el vestuario sentimos que tenemos que darle más a nuestra gente. Esta victoria va por ellos".

Gol y asistencia

"Desde que ha llegado Lolo Escobar me he sentido con mucha confianza, estoy muy agradecido por ello. Quiero devolvérsela haciendo buenos partidos".

El nuevo entrenador

"Dani Vidal y Escobar son entrenadores diferentes. Lolo es verdad que confía más en mí, pero no tengo nada malo que decir de Dani Vidal. Hay gustos; se ve que yo no le encajaba del todo al míster, pero siento que he crecido muchísimo con él".

Las revisiones del FVS

"Es algo raro. Supuestamente está hecho para impartir justicia, pero en mi opinión corta mucho el ritmo de los partidos y hace que todo sea mucho más lento. Creo que perjudica a los dos equipos".

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El vestuario

"Veníamos de muchos resultados negativos, ahora estamos sobre todo aliviados. Está todo muy apretado. Creo que tenemos mejor equipo de lo que dice la clasificación, pero hay que demostrarlo. El equipo está unido, tenemos que seguir así para sacar esto adelante".