Lolo Escobar, tras su primera victoria con el Avilés: «Este triunfo es una liberación, lo necesitábamos»

Lolo Escobar, entrenador del Avilés, no podía ocultar su satisfacción tras conseguir la victoria en su primer partido en el banquillo del Suárez Puerta. El triunfo ante el Ourense (2-1) llegó, además, tras más de cuatro meses sin que los avilesinos ganasen como locales. Eso sí, el pacense no solo destacó el trabajo del equipo, si no que hizo autocrítica de cara al próximo encuentro ante el filial de Osasuna.

Feliz por el triunfo

"Estoy muy contento, pero no por mí, sino por toda la gente que rodea al club, tanto los jugadores como la dirección deportiva y la gente que trabaja aquí. Necesitaban una victoria así".

Análisis del partido

"Hemos salido bien, generando situaciones a través de centros laterales y siendo reconocibles. El Ourense, en la primera vez que llegó, nos golpeó con un centro lateral. Además, tenemos que dar gracias porque tuvimos diez minutos, a partir de ese gol, que nos sentaron fatal. Ahí nos sujetaron Nando Almodóvar y Eze, porque no hubiese sido justo que no nos hubiesen metido el segundo. La expulsión nos ayudó a mejorar y en la segunda parte estuvimos bastante bien hasta que metimos el segundo gol. Entiendo la situación: hay mucha presión y ansiedad, pero los últimos minutos han sido una locura. Me da rabia, porque podíamos haber ganado el gol average. Los tres puntos son merecidos y nos hacían muchísima falta".

Liberación para los jugadores

"Esto es una liberación, lo necesitábamos muchísimo. Si no ganas no hay punto de inflexión. Esta victoria va a cambiar la energía del equipo, esperamos poder darle continuidad".

La fragilidad defensiva

"Lo que más me preocupaba, respecto a la semana pasada, es el volumen de ocasiones que concedemos. Esta vez el Ourense solo tuvo dos ocasiones claras. Queremos bajar ese volumen y, con eso, bajarán los goles en contra".

La afición

"La respuesta del público ha sido tremenda. Con la afición así tenemos que ser favoritos en todos los partidos que nos quedan en casa. Nos han dado la vida. Creo que esto nos hace ir a Tajonar muy vivos".

El vestuario

"Hoy solo quería pensar en positivo. Por eso, cuando nos metieron el gol, estaba convencido de que hoy se iban a alinear todos los astros para ganar. En el vestuario hoy he visto a varios jugadores sonreír por primera vez".

Bajar las revoluciones al final del partido

"Todos los cambios que hicimos fueron para tener más balón, para tener gente por dentro y no recibir transiciones. Entiendo que la ansiedad por ganar es difícil de gestionar. Hay que saber jugar estos partidos, es muy difícil".

El trabajo de la semana

"Hemos hecho tan buena semana de entrenamiento que no la podíamos estropear en el partido. El trabajo del día a día me ha hecho estar muy tranquilo".