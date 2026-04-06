Las notas de la primera victoria del año en el Suárez Puerta del Avilés: un sobresaliente, dos notables y dos suspensos
El cuadro blanquiazul sumaba cuatro meses sin vencer en su feudo
El Avilés consiguió, ante el Ourense, su primera victoria del año como local, lo que ha alejado a los blanquiazules de los puestos de descenso. Durante el encuentro hubo un futbolista que brilló con luz propia, anotando el segundo y dando la asistencia del primero; además de dos escuderos de gran nivel. Sin embargo, el cuadro avilesino volvió a pecar de fragilidad defensiva, algo que se personalizó en dos nombres.
EL MEJOR: Quicala
SOBRESALIENTE. Gol y asistencia para el extremo del Avilés, que ya fue el mejor contra el Arenas. Lolo escobar está desbloqueando su mejor versión.
Nando Almodóvar
APROBADO. Clave para que el Ourense no metiese su segundo gol. No fue capaz de dejar su portería a cero.
Campabadal
APROBADO. Estuvo correcto, sin alardes. Se echó en falta más influencia en ataque.
Babin
SUSPENSO. Falló en dos ocasiones en el gol del Ourense. No aportó excesiva seguridad en defensa.
Eze
APROBADO. Mejoró su versión respecto al Arenas, pero tuvo un par de despistes preocupante. Tampoco aportó mucha seguridad.
Andrés Carmona
SUSPENSO. Completamente superado. Dio pocos motuvos para seguir siendo titular
Kevin Bautista
APROBADO. De menos a más. Dejó una gran acción en la asistencia del gol de Quicala.
Adri Gómez
APROBADO. Importante en la salida de balón del Avilés. Le faltó presencia en la medular.
Cayarga
NOTABLE. Se le vió frustrado en los primeros minutos. Escobar le puso de lateral derecho y no desentonó.
Uzkudun
NOTABLE. Regresó a la titularidad y ya vió puerta. Es el mejor delantero que tiene el Avilés.
Santamaría
APROBADO. Tuvo varias ocasiones, pero le faltó puntería.
También jugaron:
Isi Ros. APROBADO. Falló una ocasión clarísima para poner el 3-1.
Christian Rivera. APROBADO. No logró controlar el centro del campo.
Raúl Rubio. APROBADO. Se tropezó en una contra peligrosa.
Luis Alcalde. APROBADO. Sin minutos.
Javi Cueto. APROBADO. Sin minutos.
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