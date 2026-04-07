El Avilés regresa al trabajo pensando en el Osasuna Promesas y pendiente de un futbolista

Tras la victoria del pasado domingo ante el Ourense, el Real Avilés Industrial afronta la semana con energías renovadas. El conjunto blanquiazul, tras descansar en el día de ayer, regresa este miércoles al trabajo en La Toba para comenzar a preparar el importante duelo ante otro rival directo como el Osasuna Promesas.

Una vez superada la plaga de lesiones, el equipo dirigido por Lolo Escobar está pendiente del único futbolista tocado: Osky. El lateral, ausente en los últimos tres encuentros por lesión, no llegó a tiempo para el último duelo y realizó parte de la sesión previa al margen de sus compañeros, pero apurará los plazos para estar en las instalaciones de Tajonar este próximo sábado (16:15 horas). El filial rojillo, colista durante muchas semanas, ocupa actualmente la penúltima plaza y ha ganado tres de sus últimos cinco compromisos ligueros en Primera Federación, lo que hace activar las alarmas a la parroquia avilesina.

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El último triunfo llegó en el descuento ante el Lugo, en el Anxo Carro (0-1), y el anterior en otro duelo directo ante el Guadalajara (4-3). Lo positivo para los de Lolo Escobar es que no han sido fiables en casa a lo largo de la temporada, con tan solo 15 puntos de 45 posibles. A eso se tratará de agarrar el conjunto avilesino, que podría dar un paso adelante en su objetivo de la salvación dejando tocado a un rival directo.