Escobar recupera la sonrisa del Avilés: las claves que explican la primera victoria del nuevo técnico blanquiazul

Lolo Escobar ha conseguido volver a sacar la sonrisa al Avilés. El técnico pacense ha conseguido algo que parecía imposible: que el cuadro blanquiazul lograse una victoria en su feudo, algo que llevaba sin verse en todo el 2026. Cierto es que todo estuvo muy influenciado por la tarjeta roja que recibió el Ourense antes de la media hora de juego, pero poco a poco el de Don Benito empieza a encontrar el camino para recuperar la mejor versión de los avilesinos. Reducir a la mínima expresión los remates rivales y dar alas a nombres como Quicala son varias de las claves de este nuevo Avilés.

La fragilidad defensiva parece una condena que el Avilés va a tener que cumplir hasta final de temporada. Da igual la línea que monte atrás Lolo Escobar porque la sensación es que, con muy poco, el cuadro asturiano se echa a temblar atrás. Por ello, el pacense está priorizando que, directamente, el rival no les genere ocasiones. Pasar del rock and roll a un estilo más pausado, que no esté tan protagonizado por el golpe a golpe. Parte de este nuevo plan ya se vio ante el Arenas de Getxo, aunque el acierto del conjunto vasco, sumado a los errores en la zaga avilesina, hicieron que la idea del técnico tuviese poco éxito. Sin embargo, ante el Ourense sí que consiguió sacar provecho de ello. Cierto es que los gallegos estuvieron con diez durante una hora, lo que les obligó a dar unos cuantos pasos atrás, pero el cuadro avilesino consiguió aminorar el número de ocasiones generadas por el conjunto rival.

Quicala, clave

El nombre que más está destacando desde que Escobar se sentó en el banquillo del Avilés es Quicala. El pacense le ha dado confianza absoluta al extremo, que está respondiendo con creces a las exigencias de su nuevo entrenador. Ante el Arenas ya fue el mejor jugador de los avilesinos, dejando registros como un 7 de 8 en regates y un 50% de acierto en los duelos, aunque en el haber le faltó generar goles. De ese debe se desquitó ante el Ourense, dejando una asistencia y un tanto claves para que el club asturiano lograse amarrar la victoria. Tras la irregularidad mostrada a lo largo de lo que va de campaña, Quicala se está mostrando como la nota diferencial que puede llevar a los avilesinos a conseguir la ansiada salvación.

Ahora el trabajo de Escobar pasa por seguir recuperando piezas para la causa. El regreso de Uzkudun, otro de los goleadores ante el Ourense, es un soplo de aire fresco para el ataque blanquiazul. El delantero vasco está demostrando, en los pocos ratos que ha estado disponible, que tiene mucha facilidad para generar cifras, algo de lo que aprovecharse antes de que tenga que regresar al Andorra tras su cesión.

Santamaría, entre los importantes

Otro de los nombres que, con el cambio de entrenador, parece que quiere dar un paso al frente es Santamaría, el acompañante de Uzkudun en la delantera. El gijonés lleva todo el 2026 peleado con el gol, pero ante el Arenas volvió a ver puerta y contra el Ourense tuvo varias ocasiones para seguir sumando cifras a su casillero. Escobar está colocándole en su mejor posición, al lado de un punta referencia, y solo necesita que enganche un par de buenas actuaciones para que Santamaría, al igual que el Avilés, vuelva a sonreír.

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El Avilés tiene por delante el reto de dar continuidad a estas buenas sensaciones ante el filial de Osasuna, que, cuando parecía desahuciado, se ha vuelto a meter en la pelea por la salvación. Escobar está obligado a que su equipo siga sonriendo.