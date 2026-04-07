Javi Mecerreyes, “el hombre ascenso” que anima al Avilés: “Lo bueno de la victoria ante el Ourense es cómo van a reciclar la cabeza”

Javi Mecerreyes descuelga el teléfono a mediodía después del entrenamiento. Pese al ascenso del pasado domingo con el Real Unión de Irún, ayer no hubo fiesta. “El míster es muy cañero”, dice entre risas, pero la celebración continúa en la tarde de hoy con la visita al Ayuntamiento. El avilesino está feliz, no es para menos: en las dos últimas temporadas ha llevado a sus equipos a Primera Federación y ya se le puede llamar “el hombre ascenso”. “No me puedo acostumbrar porque parece que está siendo fácil. El lograrlo dos veces seguidas hay que valorarlo porque cuando vengan años fastidiados se echará de menos”, reconoce.

El Real Unión de Irún llevaba siendo líder destacado toda la temporada y confirmó su ascenso el domingo ante el Náxara (3-0), precisamente, con Mecerreyes como protagonista. El avilesino no había marcado en toda la temporada, pero su primer gol llegó en el mejor momento. “Se me estaba resistiendo y si había un día en el que elegir en el que marcar hubiera elegido desde luego el del ascenso”, comenta. El centrocampista compara dos temporadas, la del año pasado y esta, que han sido “muy diferentes”. “La anterior tuvimos muchísimas dificultades y vivimos semanas de alta tensión en el play-off, este fue más previsible por el colchón de puntos que llevábamos (13)”, reconoce.

Pero eso no le quita méritos a un curso inolvidable para él. “Ha sido, con diferencia, el que mejor me he encontrado individualmente en mi vida. Y eso que igual he tenido menos minutos de los que me hubiera gustado porque estuve varios meses lesionado. He disfrutado muchísimo y con buenas sensaciones”, reconoce. Sobre el Real Unión, Mecerreyes solo tiene buenas palabras. “El equipo es una pasada”, y también destaca la labor del míster, Ramsés Gil. “Tiene un carácter que no deja respirar a nadie a niveles exagerados, incluso en los entrenamientos”.

En el equipo guipuzcoano Mecerreyes no es el único asturiano. También forman parte del éxito el ovetense Santi Miguélez, goleador también el día del ascenso, y el cangués David Fernández, quien coincidió con el centrocampista durante su etapa en el Sporting. “Hemos estado los tres encantados aquí, es una tierra muy parecida a Asturias y nos hemos sentido como en casa”, asegura.

El centrocampista, siempre pendiente del Avilés

Como buen avilesino, sigue muy de cerca los pasos del cuadro blanquiazul. “Intento verlo siempre que puedo”, admite, y considera “clave” la victoria del pasado fin de semana ante el Ourense para acabar con la mala racha. “Hicieron una primera vuelta muy buena, pero cuando entras en esa dinámica de resultados negativos es difícil. La cabeza pesa mucho y los pensamientos hacen mucho daño”, explica.

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Más allá de los puntos, que son muy importantes, Mecerreyes entiende que “lo bueno de la victoria es cómo van a reciclar la cabeza”, y tiene claro que darán un paso adelante en lo que resta de curso. “No tengo dudas de que van a volver a las sensaciones de la primera vuelta”. En su cabeza está la gran ilusión de regresar el año que viene al Suárez Puerta, esta vez como visitante, aunque aún está por ver qué sucede con su futuro. “Veremos lo que ocurre, pero por mí encantado. Está claro que sería una bonita vuelta”, cierra.