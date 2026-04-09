Las lesiones castigan a la defensa del Avilés: pierde dos laterales de manera indefinida

Las lesiones están castigando al Avilés, que pelea por mantenerse en Primera Federación, y especialmente a su defensa. El equipo que entrena Lolo Escobar acaba de anunciar que su lateral izquierdo, Víctor Díaz, está fuera de combate por una lesión muscular en el gemelo interno de su pierna izquierda y que su recuperación queda "pendiente de la evolución" de la lesión.

Tres laterales lesionados en un momento clave para la permanencia

Un poco antes, el propio Avilés anunció que Guzmán Ortega, lateral derecho, "tiene una lesión miofascial en el semimembranoso de su pierna izquierda" y que, de la misma forma, su regreso al terreno de juego estará "pendiente de la evolución" de esa dolencia que sufre el joven defensa palentino.

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Con estas dos nuevas bajas, son tres los laterales que tiene el Avilés lesionados. A Guzmán y Víctor Díaz se suma Osky, que no pudo estar en el anterior partido, ante el Ourense y que es duda para el siguiente encuentro. Una plaga de lesiones que obligará a Lolo Escobar a hacer encaje de bolillos para un partido, el del sábado (16:15 horas) en el campo de Osasuna Promesas, en el que se juegan mucho en su pelea por la permanencia en su grupo de Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español.