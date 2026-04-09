Lolo Escobar, entrenador del Avilés, elogia a uno de sus jugadores: "Está a un nivel de locos"

Lolo Escobar, entrenador del Avilés, habló de cómo llega su equipo al importante encuentro de mañana (16.15 horas) en la lucha por la permanencia que disputa en el campo de Tajonar, donde le espera un Osasuna Promesas que ha ganado sus dos últimos partidos.

La victoria ante el ourense.

"Fue un domingo de resurrección y una semana de liberación, todo el mundo se ha quitado un poco de peso de encima al volver a ganar, nuestro trabajo está en seguir ganando, no vale con una victoria necesitamos bastante más".

Dos semanas al frente.

"Tengo quince días más de preparación, de conocimiento, conozco bastante mejor al grupo, necesitaba estos quince días para sacar conclusiones propias y no basarme en tercera opiniones, así que estos días y los dos partidos me han venido bien".

Rendimiento del equipo.

"No es que me haya sorprendido a mí, es que ha sorprendido a todo el mundo, ahora mismo hasta un ciego ve que Quicala está a un nivel de locos; o Santa, que está a un nivel brutal. Me ha sorprendido lo que sorprende a todos".

Mejoría del rival.

"Será difícil por el principal handicap de esta categoría, los desplazamientos, siempre que juegas fuera es complicado. Es un filial atípico, que juega casi todo directo, con muchísima pierna, es un equipo que ha mejorado muchísimo el último mes".

Rivales por la salvación.

"Sigo centrado en lo mío, lo hablo mucho con los jugadores, no miréis la clasificación, no miréis el rival, da igual, no sabes dónde están los puntos, me da igual cómo estén ellos en lo anímico; estoy centrado en ser lo mejor posible"-

¿Qué partido espera?

"Vamos a intentar tener el balón, controlar el juego a partir del balón, cuando lo tengamos seremos un equipo más competitivo".

Importancia de la afición.

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"El otro día era una final, son todo finales, pero el otro día te ves ahí en descenso y la afición estuvo impecable, nos ayudaron muchísimo".