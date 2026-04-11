El Avilés, a continuar con el "efecto Escobar" en otra final por la salvación

Tras conseguir la ansiada primera victoria como local de 2026, Lolo Escobar tiene ante sí un nuevo reto a las órdenes del Avilés. Los blanquiazules buscarán esta tarde, ante Osasuna Promesas (Tajonar, 16.15 horas), sumar un segundo triunfo consecutivo. Una dinámica, la de enlazar dos victorias, que lleva sin conseguir desde principios de noviembre. A pesar de lograr un triunfo ante el Ourense, el cuadro avilesino no puede relajarse, ya que la pelea por la salvación sigue igual de apretada. Enfrente tendrá a un Osasuna B que, aunque parecía ya un equipo sentenciado, ha logrado dos victorias consecutivas que le han devuelto el oxígeno. El “efecto Escobar” debe continuar.

Uno de los debes que dejó el Avilés ante el Ourense fue, una vez más, su fragilidad defensiva. Desde el tanto del cuadro gallego hasta la expulsión de Enol Coto, dio la sensación de que el equipo se podía desmoronar. A todo eso se suma que, además, durante esa semana se confirmaron las lesiones de dos de sus defensores, Guzmán Ortega y Viti, además de que Osky terminó ayer descartado. Con todo ello, el técnico blanquiazul no tiene a disposición a ningún lateral izquierdo puro para enfrentarse al cuadro pamplonica, lo que hace que Andrés Carmona, central zurdo, sea el elegido para ocupar esa posición. Por derecha tan solo está disponible Campabadal y, en el centro de la zaga, todo hace indicar que continuará la pareja Babin-Eze.

Pocas dudas en ataque

Donde parece que no habrá cambios es del centro del campo hacia adelante. Tras quedar en un susto las molestias de Adri Gómez, parece que la pareja que hace el valenciano con Kevin Bautista es la que más convence a Lolo Escobar en la sala de máquinas blanquiazul. Los costados apuntan a ser para Quicala, la gran estrella del pacense en lo que lleva en el banquillo blanquiazul, y Cayarga, la nota más positiva de lo que va de campaña en el Suárez Puerta. El técnico no dudó en elogiar el trabajo del extremo africano, clave para sumar ante el cuadro gallego la pasada jornada.

Tras ver puerta ante el Ourense, Uzkudun repetirá, junto a Santamaría, en el frente de ataque del Avilés. Gran parte de la salvación blanquiazul pasa por las botas de ambos delanteros, dos de los jugadores de mayor nivel de la plantilla, y Escobar trabaja para poder potenciarlos al máximo. En el banquillo esperarán su oportunidad nombres como Raúl Rubio o Javi Cueto.

Onces previsto para el Osasuna B-Avilés / LNE

Con todo ello, el Avilés tratará de que no se apague el “efecto Escobar” para así seguir dando batalla en la lucha por la permanencia. Los blanquiazules siguen dependiendo de sí mismos, pero deben encadenar buenos resultados para no perder dicho privilegio. El filial de Osasuna es la presa ideal para seguir con la cabeza fuera del descenso, situado a dos puntos.