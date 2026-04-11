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EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Osasuna B - Avilés de Primera Federación
Los blanquiazules buscan sumar su segunda victoria de manera consecutiva
Tras conseguir romper la sequía de victorias con un triunfo ante el Ourense, el Avilés tratará de dar continuidad al "efecto Escobar" en su visita al filial de Osasuna. El técnico pacense ha confiado en el mismo once que le dio el triunfo ante el cuadro gallego para tratar de tumbar a un equipo que, aunque parecía desahuciado, ha conseguido volver a engancharse a la pelea por la salvación en las últimas jornadas. Cabe recordar que los asturianos llevan sin hacerse con los tres puntos lejos de su feudo desde el mes de enero, cuando consiguió vencer al Bilbao Athletic.
Alineación de Osasuna B: Rafa Fernández; Rufo, Jiménez, Espejo, Santos, Raúl Chasco; Manu Rico, Auría, Echegoyen; Ander Yoldi y Roberto Arroyo.
Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Campabadal, Eze, Babin, Andrés Carmona; Quicala, Adri Gómez, Kevin Bautista, Cayarga; Santamaría y Uzkudun
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