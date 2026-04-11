Escobar encuentra la fórmula: victoria clave del Avilés, que se aleja del descenso (0-1)

No fue el encuentro más vistoso del Avilés. Tampoco en el que los blanquiazules tuvieron más ocasiones de peligro. Pero Lolo Escobar lo tiene claro: que pasen pocas cosas y que los tres puntos acaben del lado avilesino. Dicho y hecho. Los asturianos se han hecho con una victoria clave en Tajonar ante Osasuna Promesas, un resultado que les permite seguir alejándose de los puestos de descenso y respirar con tranquilidad. Kevin Bautista, de penalti, transformó una de las pocas ocasiones de peligro que tuvo el Avilés, pero es que el cuadro rojillo generó aún menos. Con ello, los de la villa del Adelantado se ponen con 40 puntos, cinco más que Talavera y Guadalajara, que aún tienen que jugar.

Osasuna B 0 1 Avilés 0-1, min. 68: Kevin Bautista, de penalti Alineación Osasuna B Rafa Fernández (1);

Rufo (1), Jiménez (1), Espejo (1), Unai Santos (1), Raúl Chasco (1); Manu Rico (1), Auría (1), Echegoyen (1);

Ander Yoldi (1), Roberto Arroyo (1) CAMBIOS Arrasate (1) por Manu Rico, min. 46. Dani González (1) por Auría, min. 69. Pedroarena (1) por Rufo, min. 69. Asier Bonel (1) por Roberto Arroyo, min. 69. Lumbreras (1) por Unai Santos, min. 80. Alineación Avilés Nando Almodóvar (2);

Campabadal (1), Babin (1), Eze (1), Andrés Carmona (1);

Quicala (2), Adri Gómez (2), Kevin Bautista (2), Cayarga (2);

Santamaría (1), Uzkudun (2) CAMBIOS Christian Rivera (1) por Uzkudun, min. 73. Javi Cueto (1) por Santamaría, min. 80. Luis Alcalde (1) por Kevin Bautista, min. 80. Gete (s. c.) por Quicala, min. 90+2 Gonzalo González (Comité andaluz). Amonestó a los locales Manu Rico, Pedro Arena y a los visitantes Adri Gómez, Uzkudun, Santamaría y Eze. Tajonar

Lo que funciona no se toca. Eso debió pensar Lolo Escobar que, tras su primera victoria a los mandos del Avilés, decidió no tocar su once para salir al césped de Tajonar. Tampoco es que el pacense tuviese muchas alternativas en el banquillo, sobre todo a la hora de hacer modificaciones en defensa. Con las lesiones de Viti, Guzmán Ortega y Osky, los blanquiazules tan solo tenían un defensor en el banquillo: Ricardo Grigore. Arriba, donde sí que hay más alternativas, Escobar apostó por lo que mejor le está funcionando desde su llegada al Suárez Puerta: la pareja Quicala–Cayarga en los costados y la dupla Uzkudun–Santamaría en ataque.

Quicala, protagonista en la primera mitad

Empezó mejor Osasuna, con dos acercamientos a través de la cabeza de Unai Santos. El central navarro parecía indetectable para la zaga blanquiazul cada vez que había una acción a balón parado, pero el rojillo no estuvo lo suficientemente acertado como para poner en apuros a Nando Almodóvar. Del lado blanquiazul la nota más positiva fue Quicala. Escobar ha dado confianza absoluta al extremo y eso se está notando en el rendimiento del africano: desborde, pide la pelota, quiere que el juego pase por sus botas… El cambio de entrenador le ha dado mucho aire al de Guinea-Bisáu.

Tras los diez primeros minutos, donde el dominio fue claramente rojillo, el cuadro blanquiazul fue, poco a poco, cogiendo la batuta del encuentro. El Avilés empezó a centrar sus ataques por el costado derecho para, aprovechando la superioridad de Quicala ante su par, hacer que la balanza empezase a caer del lado asturiano. Sin embargo, al africano le faltó tomar mejores decisiones en el tercio final del campo para convertir su desequilibrio en ocasiones reales de peligro.

Se asomó en un par de ocasiones el Avilés durante la primera mitad, pero sin llegar a amedrentar en ningún momento a Rafa Fernández, guardameta rival. Protagonizó una buena acción individual en la banda Uzkudun, haciendo valer su talento en el cuerpo a cuerpo, pero, como en la mayoría de acercamientos avilesinos, la acción quedó en un saque de esquina que nadie supo aprovechar. Se echó en falta, ante la dificultad de poder pisar el área de Osasuna, más atrevimiento desde la frontal de nombres como Kevin Bautista, que durante la primera mitad no hizo gala en ningún momento de su disparo.

Portería a cero tres meses después

Le sentó mejor el descanso al filial de Osasuna que, nada más reanudarse el encuentro, protagonizó dos acercamientos con mucho peligro, pero que, como en la primera mitad, no obligaron a Almodóvar a actuar. Eso sí, el guardameta se mostró muy seguro en una faceta donde el Avilés necesitaba dar un paso adelante: el balón parado. Gran parte de los saques de esquina que botó el cuadro rojillo acabaron con el meta saliendo por arriba, sobre todo despejando, para así tratar de minimizar la sangría que sufren los asturianos en ese tipo de jugadas. El andaluz consiguió poner fin a una de las losas del Avilés esta campaña, dejando por primera vez la portería a cero desde el 16 de enero.

Cayarga dio, en la segunda mitad, un paso adelante y, tras realizar una brillante presión adelantada que Santamaría no supo aprovechar, volvió a sacar su guante a pasear. El avilesino colgó una falta medida al corazón del área. Allí apareció Santamaría de nuevo para remachar de cabeza, pero su remate, tras la intervención de Rafa Fernández, pegó en el larguero. Mismo destino tuvo el chut de Bautista, que fue el que cazó el rechace, pero, en el rebote del balón con la madera, la suerte sonrió al Avilés. Uzkudun peleó esa pelota con un defensa de Osasuna que, al caer al suelo, derribó al ariete vasco. Penalti. Bautista, el especialista de este Avilés, no falló. La primera ocasión de peligro real acabó en el fondo de la red tras el trallazo del andaluz.

Cueto y Gete tuvieron la sentencia

Tocó sufrir para aguantar la victoria. Cierto es que el filial de Osasuna no expuso en exceso a la defensa del Avilés, que, eso sí, se mostró mucho más sólida que en otras ocasiones. Almodóvar tan solo tuvo que aparecer en una ocasión para, con una estirada, despejar un disparo rojillo que tenía cierto veneno. En el otro lado tuvo Javi Cueto, en una hermosa jugada individual, el tanto de la sentencia, pero su chut pegó en la madera. También probó, desde el centro del campo, Gete, pero su misilazo lo despejó por encima del larguero Rafa Fernández.

Victoria clave para el Avilés, que, por el momento, se pone cinco puntos por encima del descenso. Pero, quizás más importante que eso, es que Lolo Escobar parece que ha encontrado la fórmula para que el cuadro blanquiazul consiga la salvación. Se acabó el rock and roll, pero el estilo del pacense funciona. Segunda victoria consecutiva y, ahora, solo se puede pensar una cosa: no hay dos sin tres.