Lolo Escobar, tras conseguir su segunda victoria consecutiva con el Avilés: "No hay nada hecho todavia"

Lolo Escobar, entrenador del Avilés, no quiso echar las campanas al vuelo tras conseguir, ante el filial de Osasuna, su segunda victoria consecutiva a los mandos del Avilés. "No hay nada hecho todavía", dijo con contundencia el técnico, que destacó el haber logrado dejar la portería a cero, algo que no pasaba desde el mes de enero. "Había que cortar esa feria", sentenció el pacense, que pidió el apoyo de la grada de cara al próximo duelo ante Unionistas. Estas fueron sus palabras:

Análisis del partido

“Sabíamos que veníamos a un campo complicado, Osasuna venía en dinámica muy buena. Llegaban muy vivos. Hemos tratado de controlar su primer arreón y hemos priorizado que no pudiese correr. Gran parte de sus goles han sido en transición, por eso no queríamos que tuviesen ocasión de correr, algo que hemos logrado durante gran parte del partido. El resultado se ha quedado corto, tuvimos dos largueros y un palo. Podríamos haber metido algún gol más”.

Sin rock and roll

"Nos jugamos todos mucho, ahora mismo tienes que dejar el buen juego de lado. Lo importante es ganar y salir de la zona roja. Hoy teníamos que esperar nuestro momento. Al final no ha pasado nada, no hemos recibido peligro en los últimos minutos. Hemos jugado el partido que teníamos que jugar”.

Portería a cero

“En estas alturas de temporada es determinante no recibir goles. Los equipos que no encajen van a estar luchando por la victoria. Había que cortar esa feria, estamos en el proceso”.

La salvación

“Conozco muy bien esta categoría, vamos a tener que estar ganando y puntuando hasta el final. Estamos contentos, pero la semana que viene es otra guerra que te va a obligar a ganar. Hay que ir a ganar todos tus partidos, ahora solo toca pensar en Unionistas. No vale de nada sacar dos victorias. Estamos contentos, la energía ha cambiado mucho, hay más felicidad, pero la semana que viene hay que volver a ganar. No hay nada hecho. Quedan seis partidos, es un mundo. Hasta que no hayamos conseguido el objetivo hay que celebrar cada punto”.

Los cambios

“Es lo que más contento me tiene. Los cambios han salido con una actitud impecable, no se ha notado que hayan entrado y salido jugadores. Además, han entendido las dos estructuras. Esto se salva con todos, no solo con once jugadores”.

La afición

“Necesitamos a nuestra gente, que vengan como la semana pasada y nos mantengan en el partido. Va a ser un factor determinante, las aficiones de los que nos jugamos mucho”.

Los lesionados

Noticias relacionadas

“Osky está en el final de su recuperación y puede que Raúl Rubio esté para enfrentarnos a Unionistas, tiene una lesión leve. Confío en tener a todos disponibles para enfrentarnos al Racing de Ferrol”.