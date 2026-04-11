Dónde ver el Osasuna B - Avilés: horarios y plataformas para seguir en directo el partido

El Avilés quiere dar continuidad al efecto Escobar. Tras conseguir su primera victoria a los mandos del cuadro blanquiazul, el técnico pacense viaja a Tajonar con la necesidad de volver a sumar de tres para seguir alejándose de la zona baja de la tabla. Enfrente tendrá a un filial de Osasuna que, tras sumar dos victorias consecutivas, ha vuelto a meterse en la pelea por la salvación.

El encuentro se podrá seguir en directo en la web de LA NUEVA ESPAÑA, donde se irá contando todo lo que ocurra durante los 90 minutos. Además, se retransmite en las siguientes plataformas: LaLiga+ y Football Club.

Para el duelo, Lolo Escobar, técnico del Avilés, se ha llevado a diecinueve jugadores. El pacense no podrá contar con tres de sus defensas por lesión: Osky, Viti y Guzmán Ortega. El cuadro asturiano lleva sin sumar de tres lejos de su estadio desde el 16 de enero, cuando consiguió vencer a otro filial, en ese caso al Bilbao Athletic.