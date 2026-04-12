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Las notas de la victoria del Avilés ante Osasuna B: seis notables tras "un resultado que se quedó corto"

Los blanquiazules sumaron su segundo triunfo consecutivo y se alejan del descenso

Kevin Bautista y Uzkudun celebran el tanto de la victoria del Avilés

Kevin Bautista y Uzkudun celebran el tanto de la victoria del Avilés / Área 11

Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Avilés consiguió, ante Osasuna Bsu segunda victoria consecutiva, algo que les permite respirar en su pelea por la salvación en Primera Federación. Aunque el duelo estuvo marcado por las pocas ocasiones de peligro de ambos equipos, en el lado blanquiazul hay varios nombres que destacaron por encima del resto. Además, los avilesinos consiguieron sumar su primera portería a cero desde el mes de enero.

EL MEJOR: Adri Gómez

NOTABLE. Clave para que el Avilés mantuviese el equilibrio durante todo el partido. Le echaron amarilla en el 30 y no se notó.

Nando Almodóvar

NOTABLE. Apenas tuvo trabajo, pero por fin el Avilés consiguió dejar su portería a cero. Muy seguro en los balones aéreos.

Campabadal

APROBADO. Correcto tanto en defensa como en ataque. Clave que no se lesione.

Babin

APROBADO. Firme y serio, mejoró tras lo visto ante el Arenas de Getxo.

Eze

APROBADO. . Esta vez no tuvo despistes en defensa. Poco a poco va mejorando.

Andrés Carmona

APROBADO. Tras la mala imagen ante el Arenas dio una mejor versión. Apareció más en ataque.

Quicala

NOTABLE. El mejor del Avilés en ataque. Le faltó transformar el desborde que siempre aporta en cifras.

Kevin Bautista

NOTABLE. Séptimo gol para el andaluz, a uno de Javi Cueto. Se echó en falta más atrevimiento desde la frontal.

Cayarga

NOTABLE. De uno de sus centros llegó la jugada que terminó en el 0-1. Está siendo el mejor de la temporada en el Avilés.

Santamaría

APROBADO. Perdonó el 0-1 en la jugada que terminó en el penalti. Buen partido, pero le faltó tener más veneno en ataque.

Uzkudun

NOTABLE. Tras su lesión está recuperando su mejor versión. Su talento en el cuerpo a cuerpo provocó el penalti clave

También jugaron:

Christian Rivera. APROBADO. Estuvo bien.

Javi Cueto. APROBADO. A punto estuvo de anotar el 0-2 en una gran jugada.

Luis Alcalde. APROBADO. Poca participación.

Noticias relacionadas y más

Gete. APROBADO. Puso músculo.

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