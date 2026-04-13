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Ya hay fecha para una de las finales por la salvación del Avilés: este es el horario del partido ante el Guadalajara

El conjunto castellano-manchego está a cinco puntos del cuadro avilesino

Una jugada del partido de la primera vuelta entre el Avilés y el Guadalajara

Una jugada del partido de la primera vuelta entre el Avilés y el Guadalajara / RAFAEL MARTIN SOLANO

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Avilés

Ya hay fecha para una de las finales por la salvación que le esperan al Avilés. El cuadro blanquiazul recibirá el próximo 2 de mayo, a las 18.30 horas, al Guadalajara, rival al que ahora mismo tiene a cinco puntos de distancia.

El encuentro está marcado en rojo en el calendario avilesino, ya que el conjunto castellano-manchego es uno de los equipos que más fuerte está pugnando por conseguir la permanencia. En los últimos ocho encuentros suma cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. En el partido de la primera vuelta, la victoria cayó del lado asturiano.

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