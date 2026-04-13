Ya hay fecha para una de las finales por la salvación del Avilés: este es el horario del partido ante el Guadalajara
El conjunto castellano-manchego está a cinco puntos del cuadro avilesino
Ya hay fecha para una de las finales por la salvación que le esperan al Avilés. El cuadro blanquiazul recibirá el próximo 2 de mayo, a las 18.30 horas, al Guadalajara, rival al que ahora mismo tiene a cinco puntos de distancia.
El encuentro está marcado en rojo en el calendario avilesino, ya que el conjunto castellano-manchego es uno de los equipos que más fuerte está pugnando por conseguir la permanencia. En los últimos ocho encuentros suma cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. En el partido de la primera vuelta, la victoria cayó del lado asturiano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- La Primera Flor pone a bailar a moscones y visitantes con dos grandes verbenas y las orquestas Pasito Show y Tekila
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025