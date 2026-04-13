Ya hay fecha para una de las finales por la salvación del Avilés: este es el horario del partido ante el Guadalajara

Ya hay fecha para una de las finales por la salvación que le esperan al Avilés. El cuadro blanquiazul recibirá el próximo 2 de mayo, a las 18.30 horas, al Guadalajara, rival al que ahora mismo tiene a cinco puntos de distancia.

El encuentro está marcado en rojo en el calendario avilesino, ya que el conjunto castellano-manchego es uno de los equipos que más fuerte está pugnando por conseguir la permanencia. En los últimos ocho encuentros suma cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. En el partido de la primera vuelta, la victoria cayó del lado asturiano.