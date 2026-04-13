La peña El Coliseo organiza un bus para ver al Avilés ante el Racing de Ferrol
Los interesados en asistir al encuentro, que se disputa el próximo fin de semana, deberán pagar entre 25 y 30 euros
Nueva iniciativa de la peña El Coliseo. La agrupación realavilesina está organizando un autobús para acompañar al Avilés en su visita al Racing de Ferrol, encuentro que se disputará el próximo domingo 26 de abril. Los peñistas que quieran asistir al encuentro tendrán que abonar 25 euros, mientras que aquellas personas que no pertenezcan a la asociación tendrán que pagar cinco euros más. En el precio no se incluye la entrada para el encuentro.
La salida del autobús será desde la cafetería El Coliseo a las 11.00 horas. Los días para poder apuntarse son los martes, miércoles y jueves, de 18.00 a 20.00 horas, en el propio establecimiento.
Tras la última dinámica del Avilés, sumada a la crisis de resultados del Racing de Ferrol, ambos equipos están, ahora mismo, a tan solo dos puntos de distancia. Cabe recordar que, en el encuentro de la primera vuelta, disputado antes del parón navideño, el cuadro blanquiazul consiguió hacerse con la victoria gracias a un gol, en el tiempo de descuento, de Javi Cueto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- La Primera Flor pone a bailar a moscones y visitantes con dos grandes verbenas y las orquestas Pasito Show y Tekila
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025