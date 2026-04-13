La peña El Coliseo organiza un bus para ver al Avilés ante el Racing de Ferrol

Nueva iniciativa de la peña El Coliseo. La agrupación realavilesina está organizando un autobús para acompañar al Avilés en su visita al Racing de Ferrol, encuentro que se disputará el próximo domingo 26 de abril. Los peñistas que quieran asistir al encuentro tendrán que abonar 25 euros, mientras que aquellas personas que no pertenezcan a la asociación tendrán que pagar cinco euros más. En el precio no se incluye la entrada para el encuentro.

La salida del autobús será desde la cafetería El Coliseo a las 11.00 horas. Los días para poder apuntarse son los martes, miércoles y jueves, de 18.00 a 20.00 horas, en el propio establecimiento.

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El cartel del viaje / .

Tras la última dinámica del Avilés, sumada a la crisis de resultados del Racing de Ferrol, ambos equipos están, ahora mismo, a tan solo dos puntos de distancia. Cabe recordar que, en el encuentro de la primera vuelta, disputado antes del parón navideño, el cuadro blanquiazul consiguió hacerse con la victoria gracias a un gol, en el tiempo de descuento, de Javi Cueto.