La calculadora sonríe al Avilés: solo dos equipos han descendido tras conseguir cuarenta puntos a estas alturas de la temporada

Las cuentas empiezan a salirle al Avilés. Tras conseguir, con Lolo Escobar en el banquillo, salir de la mala dinámica en la que estaba metido el cuadro blanquiazul, parece que la salvación está un poco más cerca. Los avilesinos han llegado, tras su triunfo en Tajonar, a los 40 puntos, cifra que, además, les permite estar a cinco puntos del descenso. Si se echa un vistazo atrás, tan solo dos equipos en los cuatro años completos que lleva la Primera Federación en activo han descendido tras hacer, en las primeras 32 jornadas, esa cifra de puntos. Se trata del Real Unión de la pasada campaña, plantilla en la que estuvo Berto Cayarga, y el Numancia de la 2022/23. No hay nada hecho todavía, pero la calculadora parece sonreírle al Avilés.

El Real Unión de la pasada campaña, donde jugaron Cayarga y Ander Vidorreta, exjugador blanquiazul, llegó a los seis últimos encuentros de Liga decimoquinto con 40 puntos, los mismos que el Avilés. Tras conseguir golear al Lugo, equipo que también estaba inmerso en esa pelea, el conjunto vasco tan solo consiguió una victoria y un empate en el último tramo de Liga, lo que acabó provocando su descenso a Segunda Federación con 44 puntos. En la otra cara de la moneda de aquella temporada está Unionistas, próximo rival de los avilesinos. Los salmantinos también llegaron con 40 puntos a la jornada 32. Sin embargo, lograron cosechar dos puntos más que el equipo de Irún para conseguir la salvación con un punto de margen respecto al descenso.

El descenso del Numancia

El otro caso de descenso teniendo 40 puntos a estas alturas de campeonato es el del Numancia. En el ejemplo del conjunto soriano, la situación resulta más llamativa, ya que en la jornada 32 el equipo marchaba noveno con 44 puntos, seis por encima de la zona caliente de la tabla. Sin embargo, a pesar de cambiar de entrenador antes del cierre de la campaña, el equipo de Los Pajaritos tan solo sumó dos puntos, consumando su descenso en la última fecha.

Algunos casos de éxito

Casos parecidos al del Avilés hay varios en los cuatro años que lleva en funcionamiento la Primera Federación. La pasada campaña, el Villarreal B marchaba a estas alturas con 39 puntos y, a pesar de ello, consiguió una salvación holgada con 49. Mismo resultado consiguieron Betis y Alcorcón, que en la jornada 32 habían cosechado 42. Hace dos temporadas, en la 2023/24, Lugo y Real Sociedad B tenían 40 puntos, igual que los asturianos, y finalizaron el curso noveno y décimo, superando la barrera de los 50. El Atlético Baleares, en la 2022/23, también consiguió la salvación tras conseguir, en la jornada 32, los mismos puntos que los avilesinos.

La calculadora sonríe al Avilés, pero por el momento no hay nada hecho. El cuadro blanquiazul tiene tres citas clave para amarrar la ansiada permanencia, empezando por el encuentro de este sábado ante Unionistas. Tras ello se mide a un Racing de Ferrol en horas bajas y al Guadalajara, uno de los equipos que más pelea está dando por la zona baja. Los blanquiazules no pueden levantar el pie del acelerador si quieren seguir un año más en Primera Federación.