Duro golpe en uno de los rivales del Avilés en la lucha por la salvación: su máximo goleador, lesionada hasta final de temporada

Duro golpe para uno de los rivales del Avilés de cara a la lucha por la salvación en Primera Federación. El Guadalajara ha confirmado que su máximo goleador, Salifou, ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que se perderá lo que resta de temporada. El futbolista, que está cedido por el Tenerife, suma esta campaña seis tantos y una asistencia, siendo uno de los mejores futbolistas del conjunto castellano-manchego.

Salifou tuvo que abandonar el terreno de juego en el encuentro ante Unionistas tras una acción fortuita en la que intentaba recuperar un balón que se marchaba por la línea de fondo. Los servicios médicos del Guadalajara han confirmado el peor de los pronósticos y ahora Juanvi Peinado, entrenador del club, pierde para lo que resta de campaña a su jugador más diferencial en ataque.

El Avilés-Guadalajara, en mayo

El Guadalajara marcha actualmente decimoséptimo, a cinco puntos del Avilés. Las victorias blanquiazules ante Ourense y Osasuna Promesas han permitido a los asturianos distanciarse de la zona baja de la tabla, aunque no pueden relajarse. De hecho, el cuadro avilesino se enfrenta al Guadalajara el próximo dos de mayo a las 18.30 horas, como confirmó este lunes la Federación.