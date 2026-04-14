Entradas al 50% para el próximo partido del Avilés: los blanquiazules quieren llenar el Suárez Puerta para dar un paso más en la lucha por la salvación

El Avilés quiere dar un paso de gigante este sábado y, para ello, va a convertir el Suárez Puerta en una caldera. El club blanquiazul ha hecho una promoción especial de cara al encuentro ante Unionistas, cita para la cual los abonados podrán sacar entradas con un 50% de descuento. Esta oferta se alargará hasta el jueves o, en su defecto, hasta que no se puedan adquirir más. Los precios de las localidades oscilan entre los 7,50 y los cuatro euros.

Solo venta física

La promoción que ha sacado el Avilés para sus abonados consiste en un descuento que se podrá disfrutar de martes a jueves a la hora de comprar entradas de público en general. No hay máximo de localidades. La oferta solo se podrá aprovechar en la tienda del club, ya que no se activará la venta online, a excepción de la zona visitante situada. Con ello, las personas entre 30 y 65 años podrán asistir al partido por 7,50 euros; los mayores de 65, por seis euros; los jóvenes entre 18 y 30 años, por cinco euros; y aquellos que tengan entre 6 y 17 años, por cuatro euros. El viernes y el sábado se abrirá la venta al público en general, retornando al precio habitual. La venta física se hará en la tienda del club, situada en los bajos del Suárez Puerta, en horario de 10 a 14 horas y de 16:30 a 19:30 horas el viernes; mientras que el sábado se realizará de 10:30 a 13:30 horas y desde las 14:15 horas hasta la hora del partido, a las 16:15 horas.

Unionistas agota las entradas visitantes

Cabe destacar que la afición de Unionistas ya ha agotado, en menos de dos horas, las 235 entradas disponibles en la grada visitante del Suárez Puerta. La afición salmantina se ha organizado e incluso ha preparado un autobús para poder viajar a tierras avilesinas. Cada localidad tiene un valor de quince euros.