Uno de los capitanes del Avilés desvela uno de los puntos clave de la victoria ante el filial de Osasuna: "Fue más importante que el triunfo"
"Llevamos dos victorias seguidas, y esperamos poder hacer tres de tres el sábado", dice Babin
Babin, uno de los jugadores clave de este Avilés, repasó la actualidad del equipo tras conseguir dos victorias consecutivas y poder alejarse de la zona de descenso. El segundo capitán blanquiazul destacó la importancia de lograr, ante el filial de Osasuna, la primera portería a cero desde el mes de enero. "Es más importante que el propio triunfo", asegura el central, que es optimista de cara al encuentro de este sábado ante Unionistas: "Queremos hacer un tres de tres". Estas fueron sus palabras:
El duelo ante Unionistas
"Es un partido de muchísima importancia. Sabemos la dificultad de salvar la categoría en Primera Federación, hay equipos buenísimos. Estamos en un buen momento de forma, sobre todo por los resultados. Llevamos dos victorias seguidas, y esperamos poder hacer tres de tres el sábado".
El cambio de entrenador
"Ahora apretamos menos arriba, estamos un poquito más arropados sin balón. Las líneas están más juntas. A nivel mental nos ha venido muy bien, por lo menos a mí, dejar la portería a cero. Llevábamos desde la victoria ante el Bilbao Athletic sin hacerlo y era algo muy importante, casi tanto como la victoria ante Osasuna Promesas".
Las cuentas para la salvación
"Todavía nos faltan seis partidos de Liga, en los que creo que tenemos que ganar dos partidos más. Lo más urgente ahora mismo es el encuentro ante Unionistas, vamos a darlo todo para poder ganar".
Unionistas
"Están en su mejor momento de la temporada, tienen la posibilidad de entrar en el play-off muy cerca. Sabemos que son un equipo que, en salida de balón, repite muchos pases para atraer, pero también son muy buenos en transiciones. Además, últimamente también destacan en el balón parado".
La afición
"Van a ser clave. Ante el Ourense, con el gol en contra, la afición estuvo de nuestra parte y eso nos animó para empatar antes del descanso. La segunda parte fue muy buena por ellos, se agradece muchísimo que, en este momento de la temporada, nos apoyen así. Seguro que el sábado vuelven a animarnos como lo han hecho siempre desde que estoy aquí".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Accidente ferroviario mortal en Langreo: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras en Sama
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo