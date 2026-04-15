La leyenda asturiana de Unionistas que ahora trabaja en Avilés: "Me encantaría que los dos equipos consiguiesen sus objetivos"

Uno de los jugadores más queridos en la historia reciente de Unionistas, próximo rival liguero del Avilés, es Héctor Nespral. El centrocampista asturiano formó parte del cuadro salmantino durante cuatro campañas, superando los cien partidos con la camiseta negriblanca y llegando a portar el brazalete de capitán. Sin embargo, tras superar la treintena, decidió colgar las botas. “Siempre quise hacer cada año lo que me apeteciese. Fui muy feliz en Salamanca, pero quería volver a casa. Nunca quise que el fútbol me retirase a mí, así que tomé la decisión de dejarlo”, explica el ovetense. Ahora, casualidades de la vida, trabaja en la ciudad que, este sábado, acoge al equipo donde se convirtió en leyenda. No podrá estar en la grada al coincidir el encuentro con una boda, pero confiesa que estará muy pendiente de todo lo que pase. “Me encantaría que los dos equipos consiguiesen sus objetivos”, apunta el centrocampista.

“Durante mi carrera como futbolista estudié para ser ingeniero de minas. Sin embargo, cuando volví a Asturias vi que en Aguas de Avilés necesitaban técnicos, y decidí probar. Llevo aquí más de un año”, cuenta Nespral, que no esconde que, a pesar de que lleva dos temporadas fuera de los terrenos de juego, sigue sintiendo mono cuando ve una pelota rodando. “Es algo que creo que nunca se me irá. Cuando voy por Salamanca o por La Toba y veo entrenar al Avilés me entran las ganas. Eso sí, no me arrepiento de la decisión que tomé”, afirma el centrocampista.

Cuatro años en Unionistas

Su historia en Unionistas empezó en la temporada 2020/21. Antes, el ovetense llegó a debutar con el primer equipo del Oviedo en Segunda División contra Osasuna (y donde coincidió con nombres como Christian Rivera o Josín Martínez), pasó por el Langreo y probó suerte en el Barakaldo. “La oportunidad en Salamanca me la dio Hernán Pérez, con el que ya había coincidido en el Langreo. Se fueron dando muy bien las cosas allí e incluso rozamos en varias ocasiones el play-off a Segunda División. Me encantaría que este año el equipo volviese a asomarse por esa zona”, apunta el asturiano, que nada más aterrizar en tierras salmantinas lo convirtieron en cuarto capitán. Con el tiempo se hizo con el brazalete, cargo que ejerció en la campaña 2023/24.

Nespral, durante el homenaje que le hicieron al cumplir cien partidos con Unionistas / @Hectornespral

Nespral reconoce que, aunque nunca tuvo vinculación directa con el Avilés, está muy pendiente de la actualidad blanquiazul, además de ver todos los encuentros de Unionistas. La única vez que los caminos del centrocampista asturiano y el club avilesino pudieron cruzarse fue hace tres campañas, cuando Javier Vidales era director deportivo, “pero en ese momento aún no quería volver a Asturias”. Sin embargo, el ovetense reconoce tener un cariño especial al club. “Lo que están viviendo este año es lo normal, no están acostumbrados al nivel de exigencia de la Primera Federación. Esta es una categoría donde es muy complicado salir de las malas rachas, todos los equipos tienen jugadores que te pueden hacer mucho daño. Esta experiencia está siendo muy bonita de cara al futuro, es una prueba de madurez. A poco que hagan las cosas bien estarán tranquilos”, apunta Nespral, que asegura confiar en la salvación del Avilés. “Ahora, tras estas dos victorias, están en buen momento. Vuelven a tener cierta moral, algo clave para acabar el año”, analiza.

La racha salmantina

“Unionistas está en una racha en la que a nadie le gustaría enfrentarse a él. Los días que no juegan tan bien, como ante el Guadalajara, también consiguen solventar los partidos”, alerta Nespral que, si tiene que mojarse de cara a un resultado, cree que el cuadro salmantino “necesita más los puntos, para ver si consiguen meterse en play-off”. “Me gustaría que Unionistas lo sacase adelante porque veo al Avilés prácticamente salvado”, detalla el ovetense, optimista con la salvación blanquiazul. Él, desde la boda que tiene este fin de semana, estará muy pendiente de todo lo que pase en el Suárez Puerta.