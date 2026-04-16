Entrevista con Aitor Uzkudun, delantero del Avilés: "Tras las últimas dos victorias estamos mejor que nunca"

Aitor Uzkudun (San Sebastián, 2000) es una de las notas más positivas del mercado invernal del Avilés. A pesar de que el delantero vasco, cedido por el Andorra de Segunda División, estuvo cinco semanas en el dique seco por lesión, está siendo el ariete que mejor está funcionando en la segunda vuelta, con dos goles y dos asistencias. Formado en Real Sociedad y Eibar, tiene claro que los blanquiazules volverán a sumar de tres este fin de semana ante Unionistas.

Tras superar su lesión lleva dos encuentros como titular. ¿Cómo se encuentra?

Fueron cinco semanas fuera, pero poco a poco me estoy sintiendo mejor. Estoy llegando a mi mejor versión otra vez. A nivel físico ya me encuentro al 100%, pero al estar un mes fuera pierdes un poco de ritmo. Con el paso de las semanas me voy encontrando mejor.

¿Cómo están siendo las primeras semanas con Lolo Escobar?

Muy bien, estamos contentos con él. Nos ha ayudado mucho que estas dos últimas semanas hemos vuelto a ganar, eso es una alegría para el vestuario. Antes creo que nos merecíamos alguna victoria, pero no llegaban los resultados y acabas entrando en un bucle del que resulta muy difícil salir. Con estas dos victorias le vamos a dar la vuelta a todo.

Las caras en el vestuario deben ser muy diferentes

Llevábamos una racha en la que todos estábamos bastante dolidos. Ahora, tras estos dos triunfos, se ve un vestuario totalmente diferente.

¿Qué diferencias ve entre Escobar y Dani Vidal?

Son entrenadores diferentes. Lolo Escobar ha centrado el trabajo en que no nos hagan goles, que es donde teníamos el mayor déficit. Hemos conseguido mejorar en ese aspecto y, por eso, estamos consiguiendo puntos.

Dani Vidal fue importante en su decisión de unirse al Avilés. ¿Cómo le afectó su salida?

Antes de fichar por el club hablé mucho con él, fue una de las razones por las que vine aquí. Me dio pena que se fuese, pero estoy muy contento con Lolo Escobar. Voy a seguir dando el 100%.

A pesar de estar cinco semanas fuera suma dos goles y dos asistencias

En ese aspecto me ha venido bien estar medio año en Segunda División. La diferencia a la hora de ejecutar las acciones es muy importante: si te duermes te roban la cartera. Tienes que estar más rápido. Estoy mejorando mucho como delantero, creo que puedo seguir haciendo buenos números. En el Andorra he aprendido mucho a aprovechar las ocasiones que tengo y, sobre todo, a tratar de fallar lo menos posible.

En un año ha pasado por tres categorías. ¿Cuál es la mayor diferencia?

En Segunda Federación, desde mi experiencia, tienes más ocasiones para hacer gol. Según subes en la pirámide, esas ocasiones van bajando. En Segunda, directamente, es más difícil todo: los rivales conceden muy poco y, si no aprovechas tus ocasiones, las aprovechan ellos.

¿Qué le está aportando Avilés de cara a su futuro?

Creo que me hacía falta un año en Primera Federación para formarme como futbolista. Me está viniendo muy bien mi paso por el Avilés. Es cierto que los resultados no han salido como me hubiese gustado, pero eso también me ha ayudado a mejorar psicológicamente. La mala racha y mi lesión me afectaron mentalmente, pero en esas cinco semanas fuera intenté hacerme fuerte, trabajar más que nunca y volver con más ganas que nunca. Creo que, de cara al futuro, eso me va a servir mucho.

¿Cómo empezó a jugar al fútbol?

De pequeño, pero también hice pelota mano. Empecé en escolares y siempre se me dio bien. De crío me fichó el Antiguoko, que es una escuela de fútbol muy importante de San Sebastián. Luego, en infantiles, me firmó la Real Sociedad.

En los últimos partidos se ha visto a su grupo de amigos en el Suárez Puerta

Somos una cuadrilla muy unida, somos una familia. Están muy orgullosos de lo que estoy haciendo. Han venido al estadio dos veces y estuvieron en el partido ante el Arenas de Getxo. Mis amigos y mi familia son un gran apoyo para mí: todo lo que hago es por ellos.

Canterano de la Real Sociedad y del Eibar. ¿Cómo fue ese cambio?

Cuando estuve en la Real sufrí una lesión bastante dura, una fisura en el peroné, que me hizo estar ocho meses parado. Volví al Antiguoko y de ahí me llamó el Eibar. Pasé años muy buenos allí, es un club fantástico. Se respira un ambiente muy familiar a pesar de haber estado muchos años en Primera División: conoces a todos los trabajadores.

De allí se marchó al Calahorra

No fue un salto sencillo. En el filial del Eibar hicimos play-off de ascenso a Segunda Federación, pero nos quedamos a las puertas. En Calahorra jugué, pero no hice un año muy bueno porque tuve muchos problemas con el pubis. Me quería acercar a casa y por eso me fui al Arenas, donde hicimos un año redondo.

Este sábado llega al Suárez Puerta Unionistas, uno de los equipos más en forma

Tras las últimas dos victorias estamos mejor que nunca. Vamos a conseguir la tercera consecutiva, estamos preparados.

¿Cómo ve la lucha por la salvación?

Está todo muy apretado, pero estos dos triunfos nos han dado un pequeño margen. Creo que, si vencemos esta semana, podemos encarrilar bastante la permanencia. Hay que seguir ganando: todavía quedan seis jornadas y todo el mundo va a sumar.

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Raúl Rubio, que jugó conmigo en el Calahorra, me había hablado muy bien de la afición del Avilés, pero cuando jugué mi primer partido me sorprendió. No me lo esperaba. Me está encantando la afición que hay en Avilés.