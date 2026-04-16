Un ex del Avilés renueva por el Sevilla para las próximas tres temporadas: es uno de sus jugadores más prometedores
Miguel Sierra estuvo en la plantilla blanquiazul en la campaña que terminó con el play-out ante el Manchego
Miguel Sierra sigue dando pasos en su prometedora carrera. El jugador granadino, que durante una campaña defendió la camiseta del Avilés, es uno de los proyectos más prometedores del filial del Sevilla, que actualmente milita en Primera Federación. Tras conseguir debutar en Primera División, el mediapunta ha renovado por la entidad hispalense hasta el 2029.
Cabe recordar que Miguel Sierra fue uno de los fichajes de Javier Vidales, exdirector deportivo del Avilés, tras rozar el ascenso a Primera Federación ante el Granada B. De hecho, se puede decir que su llegada fue una de las mejores incorporaciones de aquel verano, que acabó con el club peleando en el play-out para mantener la categoría ante el Manchego. El talentoso jugador llegó al Suárez Puerta procedente del juvenil del Granada para jugar el que fue su primer curso. En aquella campaña el granadino disputó 1.200 minutos bajo las órdenes de Emilio Cañedo, Manolo Sánchez Murias y Javi Rozada.
Tras esa campaña fueron varios los equipos que llamaron a la puerta del Avilés para hacerse con los servicios del futbolista y, finalmente, fue el Sevilla el que se hizo con Miguel Sierra. Aunque su cláusula era de cien mil euros, se llegó a un acuerdo para que la cantidad del traspaso fuese menor. La operación, en la que estuvo involucrado Miguel Linares, rondó los 60.000 euros más una serie de bonus por objetivos.
Tras disputar treinta partidos en el Sevilla Atlético la pasada campaña, anotando un gol y repartiendo seis asistencias en Primera Federación, Miguel Sierra ha dado un paso adelante esta temporada, llegando a debutar en Primera División en el derbi sevillano ante el Betis. En total ha jugado cuatro partidos en la élite, ya que al derbi se le suman sus participaciones ante el Oviedo, el Celta y el Elche; además de un encuentro de Copa del Rey ante el Alavés. En el filial ha jugado en 18 partidos en los que ha firmado un gol y dos asistencias.
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