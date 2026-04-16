Lolo Escobar recupera a una pieza muy importante de su defensa y destaca una de las clave de la mejoría del Avilés: "Ante Osasuna B lo hicimos muy bien"

Lolo Escobar, entrenador del Avilés, volvió a destacar la importancia de sumar en el Suárez Puerta para lograr la permanencia en Primera Federación. “Desde el primer día he dicho que todo pasaba por centrarnos y hacernos fuertes en casa”, señaló el técnico pacense, que también analizó la gestión de los finales de partido. “Considero que un equipo tiene 80 minutos para ganar un partido y los cinco minutos finales de cada parte para no perderlo”, subrayó Escobar, que recupera a Osky para medirse este sábado a Unionistas. Estas fueron sus palabras:

La semana de trabajo

“Ha sido bastante positiva. Estos días se percibe una energía diferente: la gente está más desahogada y respira con más alegría. Las victorias son gasolina para cualquier jugador y, afortunadamente, estas dos semanas hemos podido cargar mucha de esa gasolina”.

Los lesionados

“A Raúl Rubio le tienen que hacer una prueba mañana. Estos días no ha estado con el grupo. Osky ha trabajado durante toda la semana sin problema y estará convocado el sábado. Viti no llega y a Guzmán Ortega le queda una semana; creo que volverá para el partido contra el Racing de Ferrol”.

Los finales de partido

“Una de las cosas que he intentado introducir en el vestuario desde que llegué es la lectura de partido, sobre todo en los minutos finales. Considero que un equipo tiene 80 minutos para ganar un partido y los cinco minutos finales de cada parte para no perderlo. Esa lectura era mejorable y creo que, ante el filial de Osasuna, el equipo lo hizo muy bien. Es algo que trabajamos durante la semana. Contra el Ourense fue algo que no me gustó, lo pasé fatal, y la semana pasada insistimos mucho en eso durante los entrenamientos”.

Un Avilés con múltiples estilos

“No me gusta ni un estilo más tranquilo ni el rock and roll. Creo que los equipos en Primera Federación tienen que ser camaleónicos y no encasillarse en un solo registro. Los equipos que me enamoran son los que son capaces de cambiar de plan. Ante Osasuna B tocaba hacer un partido más pausado: era un rival ante su última oportunidad. Nosotros debíamos mantener la calma y jugar con su ansiedad y nerviosismo. El Avilés tendrá cosas de rock and roll y cosas de baladas”.

Repetir once

“Me dijeron que el Avilés llevaba cerca de veinte jornadas sin repetir once. A mí me gusta repetir porque das confianza a los jugadores y creo que fomenta la competitividad. Cuando una alineación gana hay que premiarla y que el resto apriete, porque saben que mientras el equipo venza les va a costar entrar, y que cuando entren, si el equipo gana, costará que salgan. Le doy mucha importancia a repetir once; no me gusta tocar piezas”.

El lateral izquierdo titular

“Es una situación que tenemos que estudiar. Tengo claro lo que voy a hacer. Es importante mantener el once y tocar pocas cosas, pero también es importante tener en cuenta al rival. No me gusta emparejar a un jugador en una situación desfavorable. Si puedo elegir, juntaré a mi futbolista con un rival de características físicas similares. Intentaré tocar lo menos posible ahora que el equipo se siente cómodo y los resultados están acompañando”.

Unionistas

“Es un equipo que viene en una situación similar a la del filial de Osasuna, con la flecha para arriba. Están ante una oportunidad histórica para ellos: creo que nunca han terminado una campaña por encima del séptimo puesto y lo tienen ahí. Están luchando por el play-off por méritos propios. Son un equipo camaleónico, que domina varios registros. Son capaces de correr y de hacer ataques más organizados. Es un ejemplo de a lo que me gustaría parecerme. Además, ahora están haciendo goles a balón parado, sobre todo gracias a Carlos de la Nava. Son un equipo difícil de contrarrestar”.

No hacer cuentas

“Desde el primer día he dicho que tenemos que hacer nuestros puntos y no mirar nada más. No soy supersticioso ni creo en lo que haya pasado otros años. Cada temporada es especial, cada domingo es especial. Vamos a ir a lo nuestro y a sacar los tres puntos ante Unionistas”.

La importancia de ganar en casa

“Si ganamos todo lo que nos queda en casa conseguiremos la permanencia sin problemas. No queremos fallar como locales, pero sabemos que los rivales también juegan y que la categoría es muy complicada. Desde el primer día he dicho que todo pasaba por centrarnos y hacernos fuertes en casa”.