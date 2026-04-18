El Avilés da un paso más en su pelea por la salvación: valioso empate ante Unionistas (1-1)

Un paso más hacia la salvación. Así debe entender el Avilés el valioso empate ante Unionistas. Lolo Escobar sigue moldeando un equipo que, con matices nuevos, cada vez ofrece una imagen más seria. El cuadro salmantino llegaba como uno de los conjuntos más en forma de Primera Federación y, pese a ello, los blanquiazules fueron superiores en la primera mitad gracias a un nuevo plan: pocos riesgos, pocas concesiones y mucho oficio. Los asturianos encadenan ya tres jornadas sin perder y, a la espera de lo que ocurra este domingo, se mantienen lejos de la zona de descenso. Avilés 1 1 Unionistas 1-0, min. 23: Uzkudun. 1-1, min. 68: De la Nava. Alineación Avilés Nando Almodóvar (1);

Eze (3), Babin (1), Andrés Carmona (2), Osky (1);

Quicala (2), Adri Gómez (1), Kevin Bautista (1), Cayarga (1);

Santamaria (2), Uzkudun (2) CAMBIOS Luis Alcalde (1) por Osky, min. 60. Campabadal (s. c.) por Quicala, min. 82. Javi Cueto (s. c.) por Santamaría, min. 80. Christian Rivera (s. c.) por Kevin Bautista, min. 87. Alineación Unionistas Salvi (1);

Olmedo (1), Gorjón (1), Vadik (1), Encuentra (1);

Juanje (1), Jota (1);

Mounir (1), De la Nava (1), Álvaro Gómez (1);

Artola (1) CAMBIOS Aaron Piñán (1) por Mounir, min. 72. Pere (1) por Artola, min. 80. Serpeta (s. c.) por Álvaro Gómez, min. 90+3 Armando Ramo (Comité aragonés). Amonestó a los locales Cayarga y Santamaria. Expulsó a Guillermo Suárez, segundo entrenador del Avilés. Román Suárez Puerta. Alrededor de cinco mil personas. Se guardó un minuto de silencio en memoria de María Caamaño, símbolo de la lucha contra el cáncer infantil y socia de Unionistas. div class="ft-org-scoreboard" data-spy="affix" data-offset="40">

Aunque era el primer partido en el que podía contar con él, Escobar no lo dudó: Osky, titular. El ovetense fue clave en la propuesta del pacense. El Avilés defendió con una línea de cuatro formada por Osky y Eze en los laterales, con Babin y Andrés Carmona como centrales. Pero con balón el dibujo mutaba: el equipo pasaba a una zaga de tres (Eze–Carmona–Babin) y Osky se metía por dentro para actuar como pivote junto a Adri Gómez. Por delante, Cayarga y Quicala daban amplitud, con Kevin Bautista y Santamaría como doble mediapunta y Uzkudun como referencia.

Como ya ocurrió ante Osasuna Promesas, el Avilés buscó que el partido no se descontrolase. Unionistas tenía la pelota, pero sin amenazar de verdad el área de un Nando Almodóvar que sigue ganando peso bajo palos. Los locales, mientras, buscaban hacer daño a la contra, con envíos largos desde atrás. Y aunque Uzkudun dio una auténtica masterclass de cómo proteger el balón para ganar metros, faltó precisión en el último paso para convertir esas ventajas en ocasiones claras.

Pero a la primera que Uzkudun pisó área rival, volvió a facturar. Una recuperación alta acabó en un córner. El saque no encontró rematador, pero Adri Gómez recogió el rechace para que la jugada no muriese. Conectó con Cayarga, que amagó el primer centro y, con su guante habitual, leyó el desajuste visitante: el avilesino colgó un caramelo al espacio entre centrales y Uzkudun atacó el hueco para definir sin perdón. Tercer gol del vasco, que sigue pareciendo el delantero más determinante de la plantilla.

El tanto activó a Unionistas, que dio un paso adelante. El Avilés se sostuvo con un Andrés Carmona muy solvente como central, probablemente en sus mejores minutos de blanquiazul. Aun así, en el 33 llegó el gran susto: Cayarga levantó demasiado la pierna en un centro lateral y golpeó en la cara a Olmedo, el más destacado de los visitantes. El árbitro señaló penalti, pero el lanzamiento se estrelló en la madera. El Avilés, salvado.

La segunda parte cambió de guion. De la calma se pasó al intercambio. Unionistas subió una marcha y el Avilés aceptó el ritmo. Osky tuvo una ocasión clarísima antes de la hora de partido, pero Salvi sacó una mano salvadora. Y Escobar, valiente, movió ficha: para dar descanso al lateral, metió a Luis Alcalde y reubicó a Cayarga como lateral izquierdo, manteniendo el mismo principio con balón: zaga de tres cuando tocaba atacar.

Pero el partido se inclinaba poco a poco hacia el área local y terminó llegando el empate. Tras ganar una segunda jugada, Unionistas colgó un centro venenoso al área y Carlos de la Nava se impuso a Adri Gómez para firmar el 1-1.

El Avilés no se rindió. Quicala volvió a ser el más incisivo y, desde sus centros tensos al área pequeña, nacieron las acciones más peligrosas. Uzkudun rozó el segundo tras uno de esos envíos: su remate se marchó lamiendo el poste.

Acabó mejor Unionistas, apretando en busca de los tres puntos, pero el Avilés supo defender el empate con orden. Eze y Carmona firmaron un partido muy serio, Almodóvar respondió cuando tocó y Babin volvió a ejercer de jerarca en el área.

El empate puede dejar sabor a poco tras ponerse por delante, pero es un punto valioso para el Avilés. A la espera de los resultados del domingo, los blanquiazules se colocan a seis puntos de la zona roja antes de visitar a un Racing de Ferrol en horas bajas y recibir en casa al Guadalajara, rival directo. La permanencia pasa por el Suárez Puerta y, de momento, Lolo Escobar sigue sin perder en su feudo.