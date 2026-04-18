El Avilés, a seguir la racha ante un Unionistas embalado: la previa del encuentro y el posible once blanquiazul

Lolo Escobar ha conseguido, con los dos últimos triunfos, cambiar la energía de un Avilés alicaído, pero ahora le toca dar el do de pecho. El cuadro asturiano se enfrenta a las 16.15 horas (Movistar) al equipo más en forma del grupo 1 de Primera Federación, Unionistas. El conjunto charro suma 20 de los últimos 30 puntos en juego y, además, aterriza en tierras asturianas embalado: es el único club que mantiene activa una racha de tres o más victorias consecutivas. El objetivo de los salmantinos es colarse en los puestos de play-off, algo que los blanquiazules tratarán de evitar a toda costa. El descenso está a cinco puntos, pero no conviene despistarse para amarrar cuanto antes la permanencia.

Lo cierto es que los datos de la segunda vuelta de Unionistas dan respeto. El cuadro dirigido por Mario Simón, uno de los nombres que manejó el Avilés para sustituir en verano a Javi Rozada, es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, solo por detrás de la Ponferradina, y por delante de equipos como el Tenerife o el filial del Celta. Los salmantinos han firmado ese tramo de 20 de 30 puntos gracias a seis victorias y dos empates desde que empezó febrero. Álvaro Gómez (seis goles y seis asistencias) y Carlos de la Mata (cuatro dianas y tres pases de gol) están liderando a un equipo que sueña con meterse en los puestos de play-off de ascenso a Segunda División.

Calma tras los últimos triunfos

En el Avilés, tras la mala dinámica que terminó provocando el relevo en el banquillo, por fin se respira con más calma. Las dos últimas victorias, ante Ourense y Osasuna Promesas, han dado aire a los de Lolo Escobar, que antes de empezar la jornada están a cinco puntos del descenso. Sea cual sea el resultado ante Unionistas, el Avilés no caerá a la zona roja esta jornada. Eso sí, todavía queda trabajo por hacer.

Escobar parece haber encontrado su once tipo y, a diferencia de su antecesor, apunta a consolidarlo para lo que queda de campaña. "A mí me gusta repetir porque das confianza a los jugadores y creo que fomenta la competitividad. Cuando una alineación gana hay que premiarla y que el resto apriete, porque saben que mientras el equipo venza les va a costar entrar, y que, cuando entren, si el equipo gana, costará que salgan. Le doy mucha importancia a repetir once; no me gusta tocar piezas", afirmó el pacense, que apunta a repetir tanto el centro del campo como el ataque que tumbaron al Ourense y al filial rojillo.

Osky, única novedad

Con todo ello, solo se intuye un cambio en el equipo que saltará al césped del Suárez Puerta. Osky ya está de vuelta tras su lesión y podría regresar directamente a la titularidad en detrimento de Andrés Carmona que, aunque dejó una mejor imagen en Tajonar, parece estar un escalón por debajo del ovetense. "No me gusta emparejar a un jugador en una situación desfavorable. Si puedo elegir, juntaré a mi futbolista con un rival de características físicas similares. Intentaré tocar lo menos posible ahora que el equipo se siente cómodo y los resultados están acompañando", apuntó Escobar al ser preguntado sobre esa cuestión.

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El Avilés tiene, a partir de las 16.15 horas, el difícil reto de frenar a un Unionistas embalado. La presión se ha reducido, pero los blanquiazules siguen necesitando sumar de tres para asegurar la permanencia en Primera Federación. Cuanto antes lo hagan, mejor.