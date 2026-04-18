EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés - Unionistas de Primera Federación (0-0)

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Los blanquiazules buscan su tercera victoria consecutiva ante uno de los equipos más en forma de la categoría

Cayarga, durante el Unionistas-Avilés de la primera vuelta

Cayarga, durante el Unionistas-Avilés de la primera vuelta / Área 11

Noé Menéndez

Noé Menéndez

No hay dos sin tres. El Avilés busca, a partir de las 16.15 horas, su tercera victoria consecutiva ante uno de los equipos más en forma de Primera Federación, Unionistas. El cuadro salmantino suma veinte de los últimos treinta puntos en juego y ha ganado sus últimos tres compromisos ligueros, lo que les ha llevado a pelear por los puestos de play-off, pero eso no amedrenta a los asturianos. Lolo Escobar ha retocado su defensa para enfrentarse al cuadro charro, dándole la titularidad nada más estar disponible a Osky y colocando a Eze como lateral derecho. La pareja de centrales la formarán Babin y Andrés Carmona.

Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Andrés Carmona, Babin, Eze, Osky; Quicala, Kevin Bautista, Adri Gómez, Cayarga; Santamaría y Uzkudun.

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Alineación de Unionistas: Salvi; Olmedo, Gorjón, Vadik, Encuentra; Juanje, Jota; Mounir, De la Nava, Álvaro Gómez; Artola

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