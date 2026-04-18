En Directo
EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés - Unionistas de Primera Federación (0-0)
Los blanquiazules buscan su tercera victoria consecutiva ante uno de los equipos más en forma de la categoría
No hay dos sin tres. El Avilés busca, a partir de las 16.15 horas, su tercera victoria consecutiva ante uno de los equipos más en forma de Primera Federación, Unionistas. El cuadro salmantino suma veinte de los últimos treinta puntos en juego y ha ganado sus últimos tres compromisos ligueros, lo que les ha llevado a pelear por los puestos de play-off, pero eso no amedrenta a los asturianos. Lolo Escobar ha retocado su defensa para enfrentarse al cuadro charro, dándole la titularidad nada más estar disponible a Osky y colocando a Eze como lateral derecho. La pareja de centrales la formarán Babin y Andrés Carmona.
Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Andrés Carmona, Babin, Eze, Osky; Quicala, Kevin Bautista, Adri Gómez, Cayarga; Santamaría y Uzkudun.
Alineación de Unionistas: Salvi; Olmedo, Gorjón, Vadik, Encuentra; Juanje, Jota; Mounir, De la Nava, Álvaro Gómez; Artola
Minuto 1. ¡Arranca el partido entre el Avilés y Unionistas!
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
- Heridas una mujer de 88 años y su hija, de 70, al ser atropelladas cuando cruzaban de la mano un paso de cebra en Oviedo
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo a solo 7,99 euros: garantiza un alisado de peluquería
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón