Lolo Escobar destaca el punto cosechado ante Unionistas, habla de dos ausencias reseñables y alaba a una de las joyas del Avilés: "Ha hecho un partidazo"

Lolo Escobar, entrenador del Avilés quiso poner el valor el punto cosechado por su equipo ante Unionistas, lo que deja a los blanquiazules a seis puntos del descenso. Además, destacó el trabajo de nombres como Eze. Estas fueron sus palabras:

Análisis del partido

“Empezamos bien, pero nuestro gol nos sentó fatal. Prácticamente nos fuimos del partido y empezamos a hacer cosas que no comprendo, como intentar caños en primera línea. Llegamos al descanso pasándolo mal. La segunda parte la empezamos mejor e incluso pudimos hacer el 2-0, pero cuando marcaron ellos lo único que pudimos hacer fue un ejercicio de resistencia. Es un partido que pudimos ganar, perder o empatar. Hay que tener la humildad suficiente para valorar este punto”.

Sacrificio defensivo

“El equipo hoy ha hecho un gran trabajo. No recuerdo ninguna parada de Nando, eso significa que el equipo ha defendido muy bien. Al descanso lo hablamos. No hemos recibido mucho peligro. Es cierto que han estado merodeando el área, pero no se puede decir que Nando nos haya salvado, como en otros días. Veo mejora en esa faceta”.

Gestión de los últimos minutos

“Estoy empezando a ver muchas cosas de las que pedí cuando vine el primer día. El equipo defiende bien y tiene la madurez para jugar los últimos minutos y no liarla. Parece que el contratiempo de Arenas de Getxo queda ya muy atrás, pero fue solo hace tres semanas. Hay que poner en valor que, en este tiempo, el equipo juega mucho mejor los finales de partido. Estoy muy contento con ello, pero hay que seguir en esta línea”.

Eze

“Me estaba generando alguna duda atrás. Durante la semana hemos probado lo de emparejarlo con el extremo de Unionistas, ya que es un portento físico. Ha hecho un partidazo: le ha superado en todos los duelos. Estoy muy contento con su partido. Tuvimos una reunión individual con él, le pusimos un vídeo de lo que queríamos y lo ha hecho todo”.

Sistema mixto

“Nunca me ha gustado atacar y defender con el mismo sistema. Hemos intentado hacer un cuadrado, como hace Unionistas, aunque ellos tienen un producto mucho más elaborado que el nuestro. Hemos tenido momentos buenos, pero queremos que esos momentos se alarguen más en el tiempo”.

Puntos a mejorar

“En balón parado tenemos muchísimo margen de mejora, es algo en lo que estamos insistiendo. También queremos hacer más daño en transición, tenemos jugadores para ello. En defensa organizada estamos bien y en ataque organizado vamos mecanizando movimientos, ajustando parejas. El equipo va en la línea que tiene que ir”.

Perdonar el 2-0

“Hemos tenido ocasiones para ganar el partido. Salvi le ha hecho una parada importante a Osky. Nos faltó la suerte que sí tuvimos en el penalti”.

Isi Ros

“Es un jugador más de la plantilla, lo trato como al resto. Me muevo por sensaciones y ahora pongo a los que me transmiten las mejores sensaciones. Si el equipo está bien no tengo por qué hacer cambios. Intento ser justo con el trabajo que veo durante la semana y dar continuidad a un once que sea reconocible. Como vengo con la mente fría y no tengo relación con ningún jugador, me centro exclusivamente en el trabajo de la semana”.

Cayarga como lateral

“No quería emparejar a Campabadal con Álvaro Gómez, un jugador mucho más rápido que él. Cayarga tiene buenos datos de velocidad, hoy ha llegado a los 32 km/h. Campa habría tenido que tirar de otros registros para frenarlo. Luego ha tenido que entrar porque he tratado de ser más ofensivo, con un doble nueve y volviendo a adelantar a Cayarga”.

Tres partidos sin perder

“Es una racha muy importante. Somos el Avilés, hay que valorar cada punto. Este es un punto muy meritorio. Ahora necesitamos más”.

Noticias relacionadas

Javi Cueto

“He elegido un once cuando llegué para intentar compensar las carencias físicas que creo que tenía el equipo. Escogí el que más se parece a lo que me gusta. El equipo ha respondido y es difícil mover piezas cuando el equipo está ganando. Cuando perdamos o cuando considere que alguien no ha dado el nivel, tendrá su oportunidad y, cuando eso pase, tendrá que agarrarla para seguir jugando hasta final de temporada. No voy a poner o quitar a alguien por cómo se llame”.