Dónde ver el Avilés - Unionistas: horarios y plataformas para seguir en directo el partido

No hay dos sin tres. El Avilés busca su tercer triunfo consecutivo para seguir huyendo de los puestos de descenso ante Unionistas, uno de los equipos más en forma de Primera Federación. El cuadro salmantino suma tres victorias seguidas y lucha por meterse en puestos de play-off a final de campaña, algo que nunca ha conseguido en su historia. El Suárez Puerta apunta a llenarse esta tarde: la afición charra prácticamente ha agotado las entradas visitantes y el club asturiano lanzó una promoción para convertir el estadio en una caldera.

El encuentro se podrá seguir en directo en la web de LA NUEVA ESPAÑA, donde se irá contando todo lo que ocurra durante los 90 minutos. Además, se retransmite en Movistar Plus, LaLiga+, Football Club, DIGI, Orange, Telecable, +Media, Zapi, R y Euskaltel.

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Para el duelo, Lolo Escobar, técnico del Avilés, se ha llevado a veinte jugadores. El pacense recupera a Osky para la causa, pero no podrá contar con tres futbolistas por lesión: Raúl Rubio, Viti y Guzmán Ortega. El cuadro blanquiazul está a cinco puntos del descenso tras sus dos últimas victorias ante Ourense y Osasuna Promesas.