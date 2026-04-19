El Avilés, con los ojos puestos en Lugo, Guadalajara y Bilbao: así está la pelea por la salvación para los blanquiazules

El empate del Avilés ante Unionistas deja a los blanquiazules con seis puntos de margen sobre el descenso, pero eso no evita que el equipo tenga un ojo puesto en sus rivales directos por la salvación. Racing de Ferrol, Talavera y Guadalajara juegan este domingo sus partidos, mientras que el Ourense ya disputó el suyo al adelantarse el duelo ante el Real Madrid Castilla.

El encargado de abrir la jornada dominical es el Racing de Ferrol, uno de los últimos equipos en sumarse a la pelea por la permanencia. El conjunto gallego, próximo rival del Avilés, se mide a las 12.00 horas al Bilbao Athletic, que, con la disputa de la Copa del Rey, podrá contar con todos sus efectivos al no haber fútbol de Primera División.

El Guadalajara, próximo rival en casa

El Guadalajara, siguiente equipo en visitar el Suárez Puerta, se enfrenta como local al Pontevedra, uno de los conjuntos que lucha por asentarse en los puestos de play-off de ascenso. Cabe recordar que el cuadro castellano-manchego ha perdido hasta final de temporada a su máximo goleador, Salifou.

El Talavera, también inmerso en la lucha por la salvación, cierra la jornada en Primera Federación midiéndose a un Lugo en caída libre. El conjunto lucense suma dos derrotas consecutivas y necesita sumar de tres si no quiere perder el tren de la zona alta.

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El empate del Ourense

El que ya ha disputado su partido esta semana es el Ourense, que se midió el pasado martes al Real Madrid Castilla en un encuentro adelantado por la disputa de las últimas rondas de la Youth League. El cuadro gallego firmó un empate que le mantiene, por el momento, fuera de los puestos de descenso a Segunda Federación.