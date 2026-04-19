El Avilés, con los ojos puestos en Lugo, Guadalajara y Bilbao: así está la pelea por la salvación para los blanquiazules
Los rivales por la salvación del cuadro avilesino juegan hoy, mientras que el Ourense empató, entre semana, ante el Castilla
El empate del Avilés ante Unionistas deja a los blanquiazules con seis puntos de margen sobre el descenso, pero eso no evita que el equipo tenga un ojo puesto en sus rivales directos por la salvación. Racing de Ferrol, Talavera y Guadalajara juegan este domingo sus partidos, mientras que el Ourense ya disputó el suyo al adelantarse el duelo ante el Real Madrid Castilla.
El encargado de abrir la jornada dominical es el Racing de Ferrol, uno de los últimos equipos en sumarse a la pelea por la permanencia. El conjunto gallego, próximo rival del Avilés, se mide a las 12.00 horas al Bilbao Athletic, que, con la disputa de la Copa del Rey, podrá contar con todos sus efectivos al no haber fútbol de Primera División.
El Guadalajara, próximo rival en casa
El Guadalajara, siguiente equipo en visitar el Suárez Puerta, se enfrenta como local al Pontevedra, uno de los conjuntos que lucha por asentarse en los puestos de play-off de ascenso. Cabe recordar que el cuadro castellano-manchego ha perdido hasta final de temporada a su máximo goleador, Salifou.
El Talavera, también inmerso en la lucha por la salvación, cierra la jornada en Primera Federación midiéndose a un Lugo en caída libre. El conjunto lucense suma dos derrotas consecutivas y necesita sumar de tres si no quiere perder el tren de la zona alta.
El empate del Ourense
El que ya ha disputado su partido esta semana es el Ourense, que se midió el pasado martes al Real Madrid Castilla en un encuentro adelantado por la disputa de las últimas rondas de la Youth League. El cuadro gallego firmó un empate que le mantiene, por el momento, fuera de los puestos de descenso a Segunda Federación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
- Heridas una mujer de 88 años y su hija, de 70, al ser atropelladas cuando cruzaban de la mano un paso de cebra en Oviedo
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo a solo 7,99 euros: garantiza un alisado de peluquería
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón