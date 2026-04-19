Las notas del Avilés-Unionistas: un sobresaliente tras "un partidazo" y una clara mejora en defensa

El Avilés sumó, ante Unionistas, un valioso punto que le permite ponerse a seis puntos de la zona de descenso, a la espera de lo que ocurra este domingo. El empate ante el cuadro salmantino se cimentó gracias a un buen trabajo defensivo y a un nombre propio, un Eze que hizo su mejor encuentro con la camiseta avilesina. Además, en ataque también brilló Uzkudun, que sumó su tercera diana del curso. En general fue un buen partido del Avilés.

EL MEJOR: Eze

SOBRESALIENTE. Exhibición defensiva. Como lateral sus carencias no salen a la luz y, en cambio, puede lucir sus mejores cualidades, ya sea la potencia como su exhuberancia física. Su mejor partido como jugador del Avilés.

Nando Almodóvar

APROBADO. Apenas tuvo trabajo y en el gol de Unionistas no pudo hacer mucho. Correcto.

Babin

APROBADO. En una defensa de tres centrales está más recogido, y se nota. Está volviendo a su mejor nivel.

Andrés Carmona

NOTABLE. De lo mejor del equipo. Se le ve mucho más cómodo como central. Bien en los duelos y aportando seguridad atrás.

Osky

APROBADO. Volvió de lesión y solo aguantó una hora en el campo. Se le vio fino en ataque pero desconcentrado en defensa.

Quicala

NOTABLE. El jugador más desequilibrante del Avilés. A punto estuvo de dejar una asistencia si Uzkudun hubiese metido el 2-0.

Kevin Bautista

APROBADO. Sigue lejos de su mejor versión. Tuvo muy poco protagonismo a pesar de que, en ataque, ejerció como mediapunta.

Adri Gómez

APROBADO. Su inteligencia táctica es clave para la salida de balón del Avilés. Le faltó tener más mando en el centro del campo.

Cayarga

APROBADO. Séptima asisntencia en lo que va de curso para el avilesino, de lo mejor de la temporada en el Avilés. En su contra deja que le pitaron un penalti muy riguroso.

Santamaría

NOTABLE. Le faltó mojar, pero fue importante en los mejores tramos de juego del Avilés. Hace una gran pareja con Uzkudun.

Uzkudun

NOTABLE. Tercer gol para el delantero vasco, que sigue haciendo cifras. Dio una masterclass de cómo utilizar el cuerpo para generar ventajas.

También jugaron:

Luis Alcalde. APROBADO. Sigue sin convencer.

Javi Cueto. SIN CALIFICAR. Sin tiempo.

Campabadal. SIN CALIFICAR. Sin tiempo.

Christian Rivera. SIN CALIFICAR. Sin tiempo.