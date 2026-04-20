La jornada le sonríe al Avilés: así está la pelea por la salvación en Primera Federación
Los blanquiazules mantienen la distancia de cinco puntos con el descenso
Tras conseguir un meritorio empate ante Unionistas, el Avilés pasó el domingo pendiente de tres campos para ver si conseguía mantener su colchón respecto a los puestos de descenso.
El más madrugador fue el Racing de Ferrol, que consiguió una meritoria victoria en casa del Bilbao Athletic (0-1) para coger distancia con el Avilés. Los gallegos están ya a cuatro puntos del conjunto asturiano y prácticamente tienen cerrada su salvación. Cabe recordar que el cuadro ferrolano es el rival de los blanquiazules la próxima jornada.
El que no pudo sumar de tres, por suerte para los intereses del Avilés, fue el Guadalajara. El Pontevedra, equipo que lucha por el ascenso a Segunda División, tumbó con contundencia (1-4) a los castellano-manchegos, rival que los avilesinos tienen ya a seis puntos de distancia. Los morados tienen que visitar la próxima semana el Suárez Puerta.
Por su parte, el Talavera, a pesar de quedarse con uno menos en el minuto 50, consiguió firmar las tablas (0-0) ante el Lugo. Con ello se ponen con 36 puntos y se convierten en el equipo que marca ahora mismo los puestos de descenso. El Avilés tiene 41 y cierra la jornada con un colchón de cinco puntos respecto a la zona caliente de la tabla.
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