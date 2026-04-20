El nuevo Avilés tiene dos sistemas: así es la propuesta táctica de Lolo Escobar
El técnico apuesta por un 4-4-2 a la hora de defender, pero el equipo pasa a una defensa de tres cuando está atacando
Lolo Escobar lleva cerca de un mes manejando la batuta del Avilés y, a pesar de llegar a una situación extremadamente compleja, el técnico pacense está empezando a dejar su impronta en el equipo. Además de la mejora en la gestión de los finales de partido y del empeño por frenar la sangría defensiva, en los últimos encuentros se está viendo un conjunto que, en función de si tiene el balón o no, cambia de sistema. Con ello, Escobar consigue colocar a sus jugadores en las zonas donde más daño pueden hacer en ataque, sin perder la compostura a la hora de defender. El resultado, por el momento, funciona.
Prueba de ello fue lo visto ante Unionistas. Para defender, el Avilés formó en un clásico 4-4-2, con Osky como lateral izquierdo y Cayarga y Quicala ocupando los costados. La sala de máquinas fue para Adri Gómez y Kevin Bautista. La zaga, de manera clara, estaba formada por cuatro hombres, con Eze actuando como lateral derecho.
Sin embargo, cuando el Avilés tenía la pelota, todo cambiaba. Cayarga y Quicala se pegaban a las bandas, encargados de dar amplitud. Osky, por su parte, pasaba al puesto de pivote, acompañando en esa zona a Adri Gómez. Atrás se formaba una defensa de tres: Babin, Andrés Carmona y Eze. El nigeriano tenía prohibido ganar altura en ataque, ya que, con él en la zaga, el cuadro blanquiazul mantenía superioridad atrás. El que sí cogía altura era Kevin Bautista, que se juntaba a Santamaría para formar una doble mediapunta que escoltase a Uzkudun, el líder ofensivo del equipo.
Este paso a los tres defensas ayuda a que muchos jugadores estén en su mejor rol. Como mediapunta, Bautista puede lucir su golpeo; y, en el caso de Santamaría, se libra de vivir al choque constante con los centrales, un escenario en el que sufre. Osky, por su parte, asume más responsabilidades en salida de balón, algo que, con su talento con la pelota, le permite incluso brillar más. Además, está protegido por tres futbolistas, lo que le da libertad para elegir cuándo acelerar y cuándo pausar. Por último, Eze, en una zaga de tres, está más arropado y sus despistes quedan más cubiertos por la estructura.
“Nunca me ha gustado atacar y defender con el mismo sistema. Hemos intentado hacer un cuadrado, como hace Unionistas, aunque ellos tienen un producto mucho más elaborado que el nuestro. Hemos tenido momentos buenos, pero queremos que esos momentos se alarguen más en el tiempo”, explicó Escobar tras el último partido. Su fórmula, de momento, está funcionando y el Avilés empieza a ver la orilla con algo más de calma.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
- Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta
- La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
- Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido