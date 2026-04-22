Ya es oficial: este es el horario para la visita del Avilés al equipo más en forma de Primera Federación

El Avilés afronta el tramo final de temporada con varias salidas complicadas. Tras el próximo duelo ante el Racing de Ferrol y la final por la salvación que le espera contra el Guadalajara, el cuadro asturiano tendrá que visitar al conjunto más en forma de su grupo: la Ponferradina. El encuentro se disputará en El Toralín el 9 de mayo, sábado, a las 18.30 horas. Será el antepenúltimo partido de Liga de los blanquiazules.

La Ponferradina es el equipo de moda de la Primera Federación en esta segunda vuelta. El conjunto berciano era, hasta la primera mitad del curso, una de las decepciones de la categoría, llegando a la jornada 19 en puestos de descenso. Sin embargo, desde enero El Toralín ha vuelto a sonreír. La Ponfe suma nueve victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos catorce encuentros, colocándose en el sexto puesto de la clasificación, empatada con el Madrid Castilla.

Malos recuerdos

La Ponferradina trae malos recuerdos para la afición del Avilés. El conjunto berciano fue el primer rival de los avilesinos en Primera Federación y los blanquiazules pagaron la novatada cayendo por 0-3.