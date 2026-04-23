Varias piezas claves del Avilés (desde el banquillo hasta jugadores), con el futuro en el aire: la planificación, pendiente de la salvación

Los últimos resultados del Avilés (dos victorias y un empate) han tranquilizado las aguas en el Suárez Puerta. El equipo, que parecía estar en caída libre, ahora marcha cinco puntos por encima del descenso y su salvación en Primera Federación, sin relajarse, parece bastante encarrilada. Sin embargo, las oficinas blanquiazules deben empezar a prepararse para lo que viene. En cuanto la permanencia esté matemáticamente conseguida, el club deberá afrontar varios asuntos urgentes, ya que piezas clave como el entrenador, el director deportivo o varios de los máximos goleadores no tienen contrato para la próxima campaña. Por ahora, todas las negociaciones están paradas.

El primer asunto que se debe abordar desde las oficinas del Avilés es la continuidad de Miguel Linares, director deportivo, y Antonio Cruz, secretario técnico. El binomio andaluz fue el encargado de confeccionar tanto el equipo del ascenso a Primera Federación como la plantilla actual. Con sus luces y sus sombras, el trabajo de ambos ha permitido al club asentarse en la categoría, además de dar un paso adelante en análisis de datos y scouting. Los dos sellaron su continuidad el pasado verano por una campaña, pero ahora deberán renovar. Pretendientes no les faltan.

El técnico, sin renovacicón asegurada

Otra de las piezas cuyo futuro está en el aire es Lolo Escobar. El técnico pacense, autor de la resurrección del Avilés, no cuenta con una cláusula que asegure su continuidad en caso de certificar la salvación. Por ello, cuando se cierre la temporada, ambas partes tendrán que sentarse a negociar. El rendimiento del equipo en las próximas semanas apunta a ser clave.

Dos de los nombres que más han brillado esta temporada con la camiseta blanquiazul son Kevin Bautista y Álvaro Santamaría. Tras unirse la pasada campaña al proyecto, sus contratos se renovaron de manera automática con el ascenso de categoría. Además, en el caso del gijonés, existía otra cláusula de renovación al superar los diez goles, algo que consiguió. Sin embargo, ambas vinculaciones finalizan el próximo mes de junio. Por el delantero ya han preguntado varios equipos de la zona noble de Primera Federación, aunque por el momento habría desestimado escuchar ofertas para salir del Suárez Puerta. En verano, la historia podría ser diferente. Algo similar ocurre con Bautista: antes del ascenso varios equipos de la tercera categoría llamaron a su puerta y, tras el buen rendimiento de esta campaña, su continuidad se antoja complicada.

Los jugadores del ascenso acaban contrato

A las incógnitas de Santamaría y Bautista se suman otros nombres importantes como Babin, Javi Cueto, Álvaro Fernández o Isi Ros. Todos acaban contrato en verano y, por el momento, no se han abierto negociaciones para sus posibles renovaciones. Otro que también termina contrato es Natalio, cuya última ampliación fue por un año.

Una de las fórmulas más utilizadas para firmar por el Avilés es el 1+1, pero varias de esas opciones para continuar están vinculadas a objetivos que, salvo milagro, no se van a cumplir. Es el caso, por ejemplo, de Cayarga, cuya continuidad como blanquiazul está condicionada a un ascenso a Segunda División. Al no lograrse ese objetivo, el jugador y el club deberán sentarse a negociar. Otros futbolistas, por su parte, tienen su continuidad ligada a un porcentaje de minutos disputados.

En cuanto el Avilés asegure su permanencia en Primera Federación le espera un arduo trabajo por delante. Son varias las piezas que, a falta de cinco jornadas, no tienen garantizada su continuidad y muchas de ellas son vitales para construir el próximo proyecto. Antes, eso sí, toca cerrar la salvación.