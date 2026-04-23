Tranquilidad con una de las estrellas del Avilés: se entrena junto a sus compañeros en la víspera de enfrentarse al Racing de Ferrol

Tranquilidad con Kevin Bautista. El andaluz, uno de los mejores jugadores de lo que va de temporada en el Real Avilés Industrial, ha vuelto hoy al trabajo junto a sus compañeros. El mediocentro se retiró de la sesión del pasado miércoles por unas molestias, pero todo apunta a que se ha quedado en un susto.

Bautista es uno de los pilares del Avilés en los últimos dos años. Clave en el equipo que consiguió el ascenso a Primera Federación, esta campaña está siendo uno de los futbolistas más destacados del cuadro blanquiazul. Su regularidad física (apenas se ha perdido partidos por lesión) le ha convertido en una de las referencias del club, tanto para Javi Rozada, su primer entrenador en Asturias, como para Dani Vidal y ahora Lolo Escobar.

Diez goles generados

Tras contribuir la pasada campaña con cinco goles y una asistencia, Bautista está firmando la mejor temporada de su carrera. El centrocampista suma siete dianas (dos de ellas desde el punto de penalti) y tres asistencias en treinta encuentros, lo que le convierte en el segundo jugador del Avilés que más goles ha generado este curso, con diez. Está a uno de Cayarga, que ha participado en once. Además, su eficacia le sitúa como el segundo máximo goleador del equipo, solo por detrás de Javi Cueto, un dato llamativo teniendo en cuenta que, habitualmente, Bautista ha actuado en el doble pivote.

Kevin Bautista es, además, uno de los grandes aciertos de Miguel Linares como director deportivo. El jienense fichó al centrocampista procedente de un San Roque de Lepe que había descendido a Tercera Federación, y en aquel momento el futbolista apenas había tenido protagonismo en sus anteriores equipos. Su llegada al Avilés supuso un salto en su carrera. Rozada le convirtió en el eje del centro del campo y, gracias a su continuidad, el andaluz fue determinante en el ascenso del club. La pasada campaña disputó 41 encuentros y hubo tramos en los que llegó a ser el único mediocentro disponible de la plantilla.

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Acaba contrato

Esta temporada, pese al salto de categoría, sigue siendo una pieza clave. Cabe recordar que, tras renovar de manera automática el pasado verano, Bautista termina contrato en junio, y son varios los equipos que siguen de cerca su situación.