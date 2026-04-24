Lolo Escobar no se moja con su futuro en el banquillo del Avilés y destaca la mejora del equipo durante el último mes: "Había una serie de parámetros que había que cambiar sí o sí"

Lolo Escobar destacó la mejoría del Avilés desde que, hace un mes, asumió el banquillo blanquiazul. “Había una serie de parámetros que había que cambiar sí o sí, como los goles encajados, y es algo que hemos frenado”, afirmó el técnico pacense, que evitó mojarse sobre su futuro. De cara al duelo de este domingo (20.30 horas) ante el Racing de Ferrol en A Malata, Escobar deseó lograr “una victoria de prestigio” y alertó del “talento” del conjunto gallego. Estas fueron sus palabras:

Los lesionados

“En principio están todos disponibles para viajar a Ferrol”.

La visita a A Malata

“Hay campos de Primera Federación que son más complicados que otros, pero la dificultad es grande en todos. No creo que vaya a haber mucha diferencia entre los problemas que nos plantee el Racing de Ferrol y los que nos planteó Unionistas. Tenemos que tratar de robar el máximo número de puntos posible. El domingo es un partido complicado, pero todos los que hemos jugado hasta ahora también han sido difíciles”.

El Racing de Ferrol, ya salvado

“Teniendo en cuenta su presupuesto y para lo que está diseñada la plantilla, dudo que vayan a relajarse. Apurarán sus últimas posibilidades de entrar en play-off”.

Los laterales

“Osky todavía no está para jugar los 90 minutos, pero se va acercando. Dependerá del desarrollo del partido y de sus propias sensaciones. La apuesta de poner a Eze como lateral vino por las características de Unionistas: para el rival que tenía enfrente nos venía perfecto. El Racing de Ferrol tiene argumentos diferentes: pueden poner a Ekain, a Dacosta… Tienen extremos de un perfil distinto al de Unionistas”.

Análisis del rival

“Son un equipo con muchas virtudes, pero tienen algún que otro defecto que trataremos de explotar. Tienen jugadores con muchísimo pie, como Tejera o Fabio González. Creo que nos van a llevar a un partido que no se va a parecer a lo que hicieron ante el Madrid Castilla o el Bilbao Athletic. Tienen futbolistas de mucho talento como Pascu, Álvaro Juan o Dacosta. Son un equipo que lleva los partidos a donde quiere y en eso hemos incidido esta semana: en tratar de hacer el partido que queremos nosotros”.

Ir a por la victoria

“No nos queda otra: desde que he llegado siempre vamos a por los tres puntos. El rival también juega, pero no vamos a especular e iremos a ganar. Sería una victoria de prestigio, estamos muy motivados por ello. Cualquier jugador o entrenador quiere conseguir victorias de este tipo”.

La permanencia

“Ojalá ganando al Racing de Ferrol aseguremos la salvación, pero no creo que sea así. Aún queda mucho. Las últimas temporadas no se han decidido hasta los últimos partidos. He visto equipos bajar ganando en la última jornada. Me extrañaría que todo se decidiese antes de la jornada 38”.

Un mes en el cargo

“Estoy muy contento con la evolución de la plantilla, que es para lo que he venido. Igual que las victorias son la gasolina para los futbolistas, para un entrenador la gasolina es ver la evolución del equipo. La mejora en conceder menos ocasiones al rival ha sido importante. Había una serie de parámetros que había que cambiar sí o sí y el principal eran los goles encajados, algo que hemos frenado. Estamos intentando que el equipo juegue cada vez mejor, vamos dando pasitos hacia ello. Todavía nos falta, pero durante este mes he visto un crecimiento hacia lo que yo quiero”.

Su renovación

“No me lo he planteado. Mi padre, que fue entrenador, siempre tenía la maleta hecha por lo que pudiese pasar y yo soy igual. Ahora mismo no pienso tan a futuro. Mis energías están centradas en el Racing de Ferrol. En el fútbol es complicado hacer apuestas de futuro”.