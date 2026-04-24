Es el máximo goleador del equipo, pero el decimoséptimo en minutos: el extraño caso de uno de los jugadores del Avilés

Javi Cueto es uno de los casos más llamativos de la temporada del Real Avilés Industrial. Sus cifras goleadoras le colocan como máximo artillero blanquiazul, pero su participación es muy reducida: apenas suma 525 minutos sobre el césped, un registro que, de forma llamativa, supera incluso el de los dos porteros del equipo: Nando Almodóvar (540) y Álvaro Fernández (2.430). Parecía que con la llegada de Lolo Escobar esta incógnita podía resolverse, pero ha ocurrido justo lo contrario. A pesar de que el delantero maliayo es el único futbolista con el que el técnico pacense había coincidido previamente, Escobar solo le ha dado 24 minutos (más descuentos) repartidos en cuatro encuentros. En esta segunda vuelta, Cueto solo ha “mojado” una vez: el gol del empate ante el Cacereño, que a la postre precipitó la destitución de Dani Vidal.

Nadie discute la eficacia goleadora de Javi Cueto. Aunque en la segunda vuelta solo suma un gol, sigue siendo el jugador de toda la Primera Federación que menos tiempo necesita para marcar: un gol cada 79 minutos. Por detrás aparecen nombres como Arnau Ortiz (un tanto cada 138 minutos) o Jordi Cano (uno cada 152). Sin embargo, ese dato no está siendo suficiente para consolidarlo como titular en el Avilés.

Los datos defensivos de Javi Cueto

Si algo lastró la presencia de Cueto con Dani Vidal fue su rendimiento en tareas sin balón: presión, recuperaciones y duelos. Y con Lolo Escobar esa carencia parece seguir pasándole factura. De los cinco delanteros de la plantilla, el maliayo es el cuarto tanto en recuperaciones (0,6) como en duelos ganados (2,2) por partido. Santamaría promedia 3,1 recuperaciones y 6,6 duelos ganados; Raúl Rubio, 2,3 recuperaciones y 3,7 duelos; y Uzkudun, 2 recuperaciones y 12,4 duelos ganados. Cueto solo supera a Natalio, cuya participación esta temporada ha sido testimonial, sin alcanzar los cien minutos. Con un técnico como Vidal, que priorizaba la presión adelantada, esos números acabaron condenando al atacante.

Su escenario, con el cambio de entrenador, tampoco invita al optimismo. Escobar confía de forma clara en su dupla ofensiva, formada por Uzkudun y Santamaría, y salvo giro inesperado todo apunta a que será la pareja que lidere el ataque blanquiazul hasta final de curso. Además de su trabajo defensivo, ambos están aportando cifras en ataque y encajan como una dupla complementaria.

La explicación de Escobar

“He elegido un once cuando llegué para intentar compensar las carencias físicas que creo que tenía el equipo. Escogí el que más se parece a lo que me gusta. El equipo ha respondido y es difícil mover piezas cuando el equipo está ganando. Cuando perdamos o cuando considere que alguien no ha dado el nivel, tendrá su oportunidad y, cuando eso pase, tendrá que agarrarla para seguir jugando hasta final de temporada. No voy a poner o quitar a alguien por cómo se llame”, explicó Lolo Escobar sobre la situación de Cueto. Ahora está en la mano del delantero asturiano darle la vuelta a la tortilla de aquí al final.