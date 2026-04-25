El Avilés, con todos sus jugadores para enfrentarse a uno de los gigantes de Primera Federación (aunque tiene cuatro apercibidos de sanción)
Lolo Escobar ha recuperado para medirse al Racing de Ferrol a Raúl Rubio, Guzmán Ortega y Viti
El Avilés viaja a Ferrol con todo. Lolo Escobar dispone, por primera vez desde que se hizo con el banquillo blanquiazul, de la plantilla al completo para enfrentarse este domingo, a las 20.30 horas, a uno de los equipos con mayor presupuesto de Primera Federación, el Racing de Ferrol. El técnico pacense recupera para la causa a los tres jugadores que tenía entre algodones, Viti, Guzmán Ortega y Raúl Rubio, y se lleva también a Kevin Bautista, que dio un pequeño susto durante la semana.
Eso sí, los jugadores blanquiazules tendrán que tener cuidado a la hora de afrontar el duelo ante el Racing de Ferrol. El Avilés tiene a cuatro jugadores apercibidos y, de ver una tarjeta amarilla, se perderán la final por la salvación del próximo sábado ante el Guadalajara. Se trata de Babin, Quicala, Santamaría y Eze. Preocupa especialmente lo que ocurra con los tres primeros nombres, claves para Lolo Escobar en el mes que lleva en el banquillo avilesino.
El Racing de Ferrol, con cambio de portero
El Racing de Ferrol, por su parte, afronta el duelo tras conseguir una importante victoria ante el Bilbao Athletic en un encuentro en el que su entrenador, Guillermo Fernández Romo, revolucionó por completo su once. De hecho, el técnico ferrolano cambió de portero para enfrentarse al cuadro rojiblanco, dándole la oportunidad al ex del Vetusta Lucas Díaz. “Es un cambio que afrontamos de manera natural. Es verdad que el puesto de portero es más específico, pero por la experiencia y la relación que tengo con ellos... Nuestra comunicación ha sido diaria y buena. Ni va a cambiar mi valoración de Miquel Parera porque el otro día no jugara. Mi valoración personal y profesional de ambos es altísima y así va a seguir siendo juegue uno u otro”, analizó el entrenador.
Además, Fernández Romo no ocultó los problemas de cara a gol que está teniendo su Racing de Ferrol, que suma dos dianas en los últimos cinco encuentros. A pesar de ello, asumió que “no podemos jugar a dejar la portería a cero”. “Nunca ha sido un mensaje que haya trasladado. Lo que quiero es ganar y meter más goles que el contrario”, sentenció.
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