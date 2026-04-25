Un excapitán del Oviedo o una pieza clave del Sporting de Gallego: los viejos conocidos del fútbol asturiano a los que se enfrentará el Avilés
El cuadro blanquiazul se enfrenta al Racing de Ferrol, uno de los presupuestos más altos de Primera Federación
El Racing de Ferrol, próximo rival del Avilés, cuenta en su plantilla con varios viejos conocidos del fútbol asturiano. El primero de ellos es el central Álex Zalaya, uno de los nombres que más polémica ha generado en las últimas semanas en Primera Federación. El defensor, que pasó tres temporadas en el filial del Sporting (llegando a ir convocado con el primer equipo, pero sin debutar), estuvo seis partidos sancionado por morder a un rival en el encuentro ante el filial del Celta, en una escena que recordó a lo ocurrido entre Luis Suárez y Chiellini en el Mundial de 2014.
Importante para David Gallego
Otro de los nombres con pasado rojiblanco que milita en el Racing de Ferrol es Saúl García. El lateral izquierdo fue importante en el Sporting de David Gallego pero, tras su paso por el Alavés y el Racing de Santander, ha acabado en las filas del cuadro gallego. En las últimas jornadas ha ganado mucho protagonismo en los planes de Guillermo Fernández Romo.
Excapitán del Oviedo
Sergio Tejera, actual centrocampista del Racing de Ferrol, llegó a lucir el brazalete de capitán del Real Oviedo, equipo con el que superó el centenar de partidos en las tres temporadas que estuvo. El centrocampista catalán fue clave durante ese ciclo y, tras su paso por la capital del Principado, defendió la camiseta del Cartagena y el APOEL. Una larga lesión esta campaña le ha impedido acumular más minutos en A Malata.
El guardameta suplente del Racing de Ferrol también pasó por el Oviedo, en su caso por la portería del Vetusta. Se trata de Lucas Díaz. En el filial azul estuvo a las órdenes de Javi Rozada.
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