Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

En Directo

EN DIRECTO: Sigue en directo todo lo que ocurre en el Racing de Ferrol-Avilés de Primera Federación (0-0)

Los blanquiazules suman tres partidos sin conocer la derrota

Santamaría celebra su gol ante el Racing de Ferrol

Santamaría celebra su gol ante el Racing de Ferrol / Miki López

Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Avilés tratará, a partir de las 20:30 horasde dar un paso de gigante hacia la salvación en Primera Federación. Los blanquiazules se miden en A Malata al Racing de Ferrol, uno de los gallitos de la categoría que, tras una segunda vuelta muy irregular, apura sus opciones de engancharse al play-off. El equipo de Lolo Escobar afronta el duelo con un punto de tranquilidad: tras los resultados de Talavera y Guadalajara, seguirá a cinco puntos del descenso pase lo que pase.

Alineación del Racing de Ferrol: Lucas Díaz; Mardones, Edjar Pujol, Chema, Álvaro Ramón; Fabio, tejera; Álvaro Juan, Jairo Noriega, Pascu; Álvaro Giménez.

Noticias relacionadas y más

Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Eze, Babin, Andrés Carmona, Osky; Quicala, Kevin Bautista, Adri Gómez, Cayarga; Santamaría y Uzkudun.

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  2. Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
  3. Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
  4. Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
  5. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  6. Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
  7. ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
  8. Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido

Decenas de personas se citan el Náutico para hacer taichí

Decenas de personas se citan el Náutico para hacer taichí

El Jardín Botánico de Gijón pone el broche de oro a un fin de semana "histórico" con 7.500 visitantes: "Estamos muy agradecidos"

El Jardín Botánico de Gijón pone el broche de oro a un fin de semana "histórico" con 7.500 visitantes: "Estamos muy agradecidos"

EN DIRECTO: Sigue en directo todo lo que ocurre en el Racing de Ferrol-Avilés de Primera Federación (0-0)

EN DIRECTO: Sigue en directo todo lo que ocurre en el Racing de Ferrol-Avilés de Primera Federación (0-0)

La segunda jornada de puertas abiertas del Botánico, en imágenes

La segunda jornada de puertas abiertas del Botánico, en imágenes

Sarabia, entrenador del Elche, tras su victoria: "El Real Oviedo no tuvo ocasiones claras para empatar"

Sarabia, entrenador del Elche, tras su victoria: "El Real Oviedo no tuvo ocasiones claras para empatar"

Sospechas de "enchufismo" en el Servicio Público de Empleo del Principado: contrataciones directas, sin tirar de las bolsas, y una amenaza de acciones legales

Sospechas de "enchufismo" en el Servicio Público de Empleo del Principado: contrataciones directas, sin tirar de las bolsas, y una amenaza de acciones legales

Valdés instalará un aseo autolimpiable en el muelle de Luarca, "una necesidad", con fondos europeos

Valdés instalará un aseo autolimpiable en el muelle de Luarca, "una necesidad", con fondos europeos

Cada vez más cerca del último salmón asturiano: los expertos alertan de que la población del rey del río está "colapsada"

Cada vez más cerca del último salmón asturiano: los expertos alertan de que la población del rey del río está "colapsada"
Tracking Pixel Contents