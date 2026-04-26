En Directo
EN DIRECTO: Sigue en directo todo lo que ocurre en el Racing de Ferrol-Avilés de Primera Federación (0-0)
Los blanquiazules suman tres partidos sin conocer la derrota
El Avilés tratará, a partir de las 20:30 horas, de dar un paso de gigante hacia la salvación en Primera Federación. Los blanquiazules se miden en A Malata al Racing de Ferrol, uno de los gallitos de la categoría que, tras una segunda vuelta muy irregular, apura sus opciones de engancharse al play-off. El equipo de Lolo Escobar afronta el duelo con un punto de tranquilidad: tras los resultados de Talavera y Guadalajara, seguirá a cinco puntos del descenso pase lo que pase.
Alineación del Racing de Ferrol: Lucas Díaz; Mardones, Edjar Pujol, Chema, Álvaro Ramón; Fabio, tejera; Álvaro Juan, Jairo Noriega, Pascu; Álvaro Giménez.
Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Eze, Babin, Andrés Carmona, Osky; Quicala, Kevin Bautista, Adri Gómez, Cayarga; Santamaría y Uzkudun.
Minuto 1. ¡Arranca el partido entre el Avilés y el Racing de Ferrol!
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido