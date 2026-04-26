EN DIRECTO: Sigue en directo todo lo que ocurre en el Racing de Ferrol-Avilés de Primera Federación (0-0)

El Avilés tratará, a partir de las 20:30 horas, de dar un paso de gigante hacia la salvación en Primera Federación. Los blanquiazules se miden en A Malata al Racing de Ferrol, uno de los gallitos de la categoría que, tras una segunda vuelta muy irregular, apura sus opciones de engancharse al play-off. El equipo de Lolo Escobar afronta el duelo con un punto de tranquilidad: tras los resultados de Talavera y Guadalajara, seguirá a cinco puntos del descenso pase lo que pase.

Alineación del Racing de Ferrol: Lucas Díaz; Mardones, Edjar Pujol, Chema, Álvaro Ramón; Fabio, tejera; Álvaro Juan, Jairo Noriega, Pascu; Álvaro Giménez.

Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Eze, Babin, Andrés Carmona, Osky; Quicala, Kevin Bautista, Adri Gómez, Cayarga; Santamaría y Uzkudun.